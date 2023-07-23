Рогалик от первого лица Barony выйдет на Nintendo Switch 1 августа

Barony — это игра-рогалик от первого лица от Turning Wheel, в которой вам предстоит исследовать подземелья. Она была выпущена в Steam еще в 2016 году и с годами развивалась благодаря многочисленным обновлениям. Несмотря на привлекательный художественный стиль игры в стиле Minecraft и глубокую механику RPG, она никогда не была доступна на консолях. Благодаря успешному Kickstarter, в следующем месяце Barony наконец-то выйдет на Nintendo Switch. Как и версия для ПК, игра Switch будет включать разделенный экран для 4 игроков и совместную онлайн-игру, а также кросс-игру с ПК.
Особенности:
- Испытайте свои навыки с вечной смертью, загадочными подземельями и отсутствием рук
- Играйте совместно с 3 друзьями через разделенный экран, беспроводную игру между консолями Switch и через Интернет.
- Овладейте 13 классами, начиная от знакомых классов воина, волшебника и мошенника и заканчивая уникальными классами пономаря, шутника и чародея.
- Покоряйте или убивайте сюрпризы за каждым углом в новом подземелье каждый раз, когда вы играете
- Инвестируйте в глубокую систему RPG с множеством добычи и статистики для анализа и синергии.
- Открывайте и используйте огромное количество искательского оружия, снаряжения, знаний, заклинаний и легендарных артефактов.
- Испытайте постоянные бесплатные обновления от активной команды, которая любит игру и активно участвует в сообществе Barony.
- Погрузитесь глубже с 2 DLC, предлагающими альтернативные способы игры с новыми классами персонажей и расами монстров, которые предлагают еще больше возможностей для игры.