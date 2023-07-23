Barony 23.06.2015
6.6 14 оценок

Рогалик от первого лица Barony выйдет на Nintendo Switch 1 августа

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monk70
Новости

Barony — это игра-рогалик от первого лица от Turning Wheel, в которой вам предстоит исследовать подземелья. Она была выпущена в Steam еще в 2016 году и с годами развивалась благодаря многочисленным обновлениям. Несмотря на привлекательный художественный стиль игры в стиле Minecraft и глубокую механику RPG, она никогда не была доступна на консолях. Благодаря успешному Kickstarter, в следующем месяце Barony наконец-то выйдет на Nintendo Switch. Как и версия для ПК, игра Switch будет включать разделенный экран для 4 игроков и совместную онлайн-игру, а также кросс-игру с ПК.

Особенности:

  • Испытайте свои навыки с вечной смертью, загадочными подземельями и отсутствием рук
  • Играйте совместно с 3 друзьями через разделенный экран, беспроводную игру между консолями Switch и через Интернет.
  • Овладейте 13 классами, начиная от знакомых классов воина, волшебника и мошенника и заканчивая уникальными классами пономаря, шутника и чародея.
  • Покоряйте или убивайте сюрпризы за каждым углом в новом подземелье каждый раз, когда вы играете
  • Инвестируйте в глубокую систему RPG с множеством добычи и статистики для анализа и синергии.
  • Открывайте и используйте огромное количество искательского оружия, снаряжения, знаний, заклинаний и легендарных артефактов.
  • Испытайте постоянные бесплатные обновления от активной команды, которая любит игру и активно участвует в сообществе Barony.
  • Погрузитесь глубже с 2 DLC, предлагающими альтернативные способы игры с новыми классами персонажей и расами монстров, которые предлагают еще больше возможностей для игры.
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