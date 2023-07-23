Рогалик от первого лица Barony выйдет на Nintendo Switch 1 августа ©

Barony — это игра-рогалик от первого лица от Turning Wheel, в которой вам предстоит исследовать подземелья. Она была выпущена в Steam еще в 2016 году и с годами развивалась благодаря многочисленным обновлениям. Несмотря на привлекательный художественный стиль игры в стиле Minecraft и глубокую механику RPG, она никогда не была доступна на консолях. Благодаря успешному Kickstarter, в следующем месяце Barony наконец-то выйдет на Nintendo Switch. Как и версия для ПК, игра Switch будет включать разделенный экран для 4 игроков и совместную онлайн-игру, а также кросс-игру с ПК.

Особенности: