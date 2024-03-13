Мультфильм Batman: Assault on Arkham получит дубляж

В 2014 году вышел мультфильм Бэтмен: Нападение на Аркхэм, который был частью игровой вселенной Архэкм, на тот момент состоящей из трёх игр
Мультфильм не имел официального дубляжа, но это решили исправить NEXUS, которые пригласили в мультфильм старые голоса героев из игры Arkham Asylum
Бэтмена вновь озвучил Юрий Брежнев, а Джокера Константин Карасик. На данный момент ведутся сборы на участие в дубляже Ольги Кузнецовой (Дублировала Аманду Уоллер в дубляже фильма Отряд Самоубийц)
События мультфильма разворачиваются примерно через год после взрыва в тюрьме «Блэкгейт». Аманда Уоллер — глава секретной правительственной организации — формирует группу «Отряд самоубийц», состоящую из наемников и убийц. Им предстоит выполнять практически неразрешимые задачи. Первое задание — проникнуть в психиатрическую лечебницу «Аркхем» и добыть похищенную ценную информацию из рук заключенного — Загадочника, которую он угрожает выложить в интернет. В случае выполнения задания, членам «Отряда» сократят срок заключения, но если миссия будет провалена, их всех ждёт смерть.
И что-то в этой Аркхэм линии король акул выглядел иначе, а ещё сдох. Бумеранг тоже... Харли так вообще спала с Дедшотом. Но в долбанном Kill the Justice leage про мульт, видимо, забыли...
Джокеру вообще зря смех переводят, звучит на сто порядков хуже
переводить смех? ну и формулировки.Смех бывает неразрывно идёт за репликами и будет палится, где оригинал, а где русская
Нормально
Есть же озвучка Маски Фантазма, где за Джокера говорит Гланц, смех остался нетронутым и нормально сочеталось, ибо оригинал все равно не перекроют.
Это закадровая озвучка, а не дубляж. Разные вещи
Речь не об этом вообще идет
О чем же?
В смысле из трёх? Как минимум, из четырёх. А если чуть докопаться, то из пяти. Если совсем докопаться, то там уже и 7-8 можно насчитать
на момент 2014 года
ЮРИЙ ХОЙ!
Жаль что ни какая студия щас собирает сбор на озвучку arkham city с теми самыми голосами
Отличный мульт, на пять голов выше бессюжетного недоразумения Ганна