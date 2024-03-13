Мультфильм Batman: Assault on Arkham получит дубляж

В 2014 году вышел мультфильм Бэтмен: Нападение на Аркхэм, который был частью игровой вселенной Архэкм, на тот момент состоящей из трёх игр

Мультфильм не имел официального дубляжа, но это решили исправить NEXUS, которые пригласили в мультфильм старые голоса героев из игры Arkham Asylum

Бэтмена вновь озвучил Юрий Брежнев, а Джокера Константин Карасик. На данный момент ведутся сборы на участие в дубляже Ольги Кузнецовой (Дублировала Аманду Уоллер в дубляже фильма Отряд Самоубийц)

События мультфильма разворачиваются примерно через год после взрыва в тюрьме «Блэкгейт». Аманда Уоллер — глава секретной правительственной организации — формирует группу «Отряд самоубийц», состоящую из наемников и убийц. Им предстоит выполнять практически неразрешимые задачи. Первое задание — проникнуть в психиатрическую лечебницу «Аркхем» и добыть похищенную ценную информацию из рук заключенного — Загадочника, которую он угрожает выложить в интернет. В случае выполнения задания, членам «Отряда» сократят срок заключения, но если миссия будет провалена, их всех ждёт смерть.