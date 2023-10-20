Марк Хэмилл объясняет, почему игры серии Batman Arkham позволили ему стать "совершенно новым Джокером"

Одним из самых известных актеров, изображавших Джокера во всех медиа, является Марк Хэмилл. Впервые получив роль Джокера в 1992 году в мультсериале "Batman: The Animated Serie", он быстро стал любимцем фанатов за свой буйный и в то же время леденящий душу образ, став отличной парой покойному актеру Кевину Конрою в классическом сериале и последующих анимационных фильмах и видеоиграх в последующие десятилетия.



Недавно, в связи с 12-й годовщиной выхода Batman: Arkham City, Марк Хэмилл поделился своими впечатлениями о том, как он играл Джокера на протяжении многих лет, и как знаменитая серия Batman Arkham позволила ему стать "совершенно новым Джокером".

Освобожденная от ограничений телевизионного Департамента стандартов и практики (телевизионной цензуры) и ориентированная на более взрослую аудиторию, трилогия "Аркхэм" была темной, мрачной и чрезвычайно жестокой. Для меня это был совершенно новый Джокер.

Хэмилл рассказал, что игры Batman Arkham от разработчика Rocksteady Studios позволили ему исследовать более суровую и жестокую сторону мифа о Бэтмене для более взрослой аудитории. Известно, что мультсериал и "Бэтмен" Тима Бертона помогли вновь представить Бэтмена в качестве мрачного героя, отойдя от популярной и до сих пор очень интересной эпохи Бэтмена Адама Уэста.



Анимационный сериал был неожиданно мрачным для детской аудитории, но, несмотря на мрачные сюжетные линии, он стал популярным как среди детей, так и среди зрителей постарше. Тем не менее, сериал вступил в конфликт с телевизионными студиями из-за его тематики и насилия, и ключевые авторы, такие как писатель Пол Дини, были вынуждены смягчить некоторые сюжеты, чтобы соответствовать телевизионным стандартам того времени.



В играх Batman Arkham многие из создателей вернулись к работе над игрой: Конрой в роли Бэтмена, Хэмилл в роли Джокера, а также сценарист Пол Дини. В результате получились не только фантастические игры про супергероев, но и отличные истории про Бэтмена, позволившие любимым фанатами актерам раскрыться в другой интерпретации, ориентированной на более зрелые сюжеты.



Хотя в недооцененном и отличном "Arkhamverse" Джокер в исполнении Троя Бейкера получил нечто вроде истории происхождения в "Arkham Origins", большинство фанатов рассматривают основные игры Rocksteady как главный сюжет. В частности, Arkham City является для многих кульминацией серии, которая завершилась неожиданной смертью Джокера, приведшей к еще более шокирующему "возрождению" в Arkham Knight, который затем завершил его историю в рамках серии. Игры серии Arkham особенно хорошо показали уникальную динамику отношений между Бэтменом и Джокером, которая была лишь мельком показана в анимационном сериале.



Работа Марка Хэмилла в серии Batman Arkham, пожалуй, является его лучшей ролью в этом персонаже. После смерти Кевина Конроя Хэмилл заявил, что считает свое время в роли Джокера законченным, и в интервью сказал, что возвращение к персонажу без Конроя было бы неправильным.