Разработчики Batman: Arkham Trilogy обещают исправить игры на Nintendo Switch

Релиз сборника мрачных супергеройских экшенов от Rocksteady Studios на Nintendo Switch обернулся настоящей катастрофой. Batman: Arkham Trilogy получила разгромный обзор от экспертов из Digital Foundry, а также была высмеяна игроками из-за очень плохого технического состояния. Проблемы с производительностью наблюдаются во всех трех играх про Бэтмена, но разработчики обещают все исправить.
Авторы Batman: Arkham Trilogy заявили, что собирают отзывы игроков, а также производят анализ всех известных проблем на Nintendo Switch. Самой нестабильной игрой в плане производительности оказался Batman: Arkham Knight, поэтому внимание разработчиков сосредоточено на этой игре. В ближайшее время игра должна получить серию патчей, которые должны решить серьезные проблемы с производительностью.
Также обновления должны получить и другие игры в сборнике: Batman: Arkham Asylum и Batman: Arkham City. Через небольшие обновления разработчики надеются улучшить их общую стабильность и устранить найденные баги, возникшие из-за формата портативной консоли.