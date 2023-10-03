Релиз трилогии Batman Arkham для Switch перенесён на декабрь

Издательство Warner Bros. Games сообщило о переносе даты выхода сборника Batman: Arkham Trilogy с ранее запланированного 13 октября на 1 декабря. Издание будет доступно на Nintendo Switch.
Напомним, что анонс Batman: Arkham Trilogy для Switch состоялся в июне этого года и предполагался к релизу на осень. Затем в августе была названа и дата выхода - 13 октября. Что касается задержки с Batman: Arkham Trilogy, то в официальном заявлении по этому поводу говорится следующее:
Нам необходимо больше времени, чтобы предложить игрокам как можно более качественную игру на Nintendo Switch. Мы приносим извинения поклонникам, которые с нетерпением ждали выхода этой трилогии. Благодарим вас за терпение.
Сборник Batman: Arkham Trilogy включает в себя Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight со всем ранее выпущенным загружаемым контентом из всех трех игр. Портированием каждой игры занималась компания Turn Me Up Games.
Поклонники могут приобрести Batman: Arkham Trilogy как на физических, так и на цифровых носителях. При этом следует помнить, что на картридже содержится не весь контент, поскольку вторая и третья части игры доступны только в виде кодов для загрузки. Данный сборник можно предварительно заказывать в Nintendo eShop по цене $60.
Блин, бедные консольшики , до сих пор не играли в эти шедевры))
При чëм здесь консольщики, она давно на консоли вышла, это на прототив ещё не вышла
Стим дек?
Стим дек это комп, так же можно и про ноутбуки сказать, что тоже портатив. Да и сколько ты поиграешь в стим дек, хоть полтора часа вывезет?
Вроде вывозит, один фиг, в такие игры лучше играть на большом мониторе/ТВ со всякими физ иксами.
Базару нет лучше. Но меня прикалывает что я могу играть в ведьмака на компе, а потом по пути на работу куда полтора часа ехать могу пофармить какие нибудь знаки вопросика, а потом так же продолжить играть на компе.