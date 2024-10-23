VR-экшен Batman: Arkham Shadow получил высокие оценки от критиков

По первым рецензиям, Batman: Arkham Shadow получил признание как лучший VR-опыт последних лет и достойное продолжение легендарной трилогии от Rocksteady Studios. Игра, разработанная Camouflaj для Meta Quest 3, получила 87 на Metacritc.
Metro GameCentral отмечает, что это не только превосходная VR-игра, но и одна из лучших в серии про Бэтмена, предлагая захватывающий опыт Темного рыцаря. UploadVR хвалит уникальный дизайн игры, который сохраняет дух оригинальных игр Batman: Arkham, при этом обновляя его под специфику виртуальной реальности.
Критики высоко оценили знакомую, но увлекательную боевую систему, интуитивный режим детектива и сильное повествование, удерживающее интерес на протяжении всей игры.
Даже Цукербергу хватило ума приобрести права на выпуск игры, найти адекватных разрабов и создать хороший одиночный проект по вселенной Arkham, хоть и для VR. А WB имея на руках WB Montreal и остатки Rocksteady смогли выср*ть лишь GK и SS.
Ну да, ну да. А правами на Аркхем с ними совершенно не Уорнер Brazzers поделились, и согласие на ее разработку тоже не они дали.
Издателем игры выступила Oculus Studios, разработчики к WB тоже отношения не имеют. Примазывать WB к Arkham Shadow - сомнительная затея. Кроме полученного чека за права ничем другим их участие в проекте не подтверждается.
Что мешало WB самим за прошедшие 10 лет с момента Batman: Arkham Knight, имея в наличии две полноценных студии, которые уже делали ААА-игры в этой франшизе, выпустить по ней что-то с оценкой выше чем 60 баллов на Метакритике? Вопрос риторический.
русификатор только подождать и все)
Мнение пр0ституток об играх меня не интересует.
Где отзывы тех, кто не торгует очком перед издателями?
Успокойся, как VR проект Batman: Arkham Shadow прекрасен.
А это часом не игра от создателей Suicide Squad? Когда она вышла?
Обычно, то, что "высоко оценили критики", является ещё тем гуано.
прошел топ
Осталось подождать noVR-мод и можно играть)
Будет выглядеть так же криво, как и мод на HL Alyx
Удачи дождаться VR-мод на standalone only-игру для Q3! В Assassin's Creed Nexus уже поиграли?))0
Боевая система отвратительная
Чё бл*ть? Чуваки думали, делали, адаптировали и итогу выдали одну из самых лучших боёвок в истории VR игр (с чисто рукопашной точки зрения - так вообще лучшую), идеальную VR-версию fluid combat-а из оригинала. Что здесь может не нравится? То, что игра не заставляет скакать по всей квартире и делать ногами реальные "вертушки"?
Ну если нравится руками тыкать в заранее нарисованные кружочки, вместо того, чтобы наносить удары - флаг в руки
Ну это ж виар, чего вы ожидали?
Ага. А просто бить в пустоту, бездумно, сильно интереснее. Я играл во многие игры VR с боями ближнего боя и в большинстве случаев, боевка сделана на уровне "пойдет". Здесь она своеобразная, да, но при этом крутая. Ты конечно не имеешь той свободы, как в других играх, за то результат более красивый и более логичный что ли (ведь Бэтмен не бездумный боец)