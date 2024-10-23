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Batman: Arkham Shadow 22.10.2024
Экшен, От первого лица, Виртуальная реальность
6.4 26 оценок

VR-экшен Batman: Arkham Shadow получил высокие оценки от критиков

butcher69
Новости

По первым рецензиям, Batman: Arkham Shadow получил признание как лучший VR-опыт последних лет и достойное продолжение легендарной трилогии от Rocksteady Studios. Игра, разработанная Camouflaj для Meta Quest 3, получила 87 на Metacritc.

Состоялся релиз VR-экшена Batman: Arkham Shadow

Metro GameCentral отмечает, что это не только превосходная VR-игра, но и одна из лучших в серии про Бэтмена, предлагая захватывающий опыт Темного рыцаря. UploadVR хвалит уникальный дизайн игры, который сохраняет дух оригинальных игр Batman: Arkham, при этом обновляя его под специфику виртуальной реальности.

Критики высоко оценили знакомую, но увлекательную боевую систему, интуитивный режим детектива и сильное повествование, удерживающее интерес на протяжении всей игры.

4
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Комментарии: 17
Ваш комментарий
AceTheKing

Даже Цукербергу хватило ума приобрести права на выпуск игры, найти адекватных разрабов и создать хороший одиночный проект по вселенной Arkham, хоть и для VR. А WB имея на руках WB Montreal и остатки Rocksteady смогли выср*ть лишь GK и SS.

2
Your Hair is Beautiful

Ну да, ну да. А правами на Аркхем с ними совершенно не Уорнер Brazzers поделились, и согласие на ее разработку тоже не они дали.

0
AceTheKing Your Hair is Beautiful

Издателем игры выступила Oculus Studios, разработчики к WB тоже отношения не имеют. Примазывать WB к Arkham Shadow - сомнительная затея. Кроме полученного чека за права ничем другим их участие в проекте не подтверждается.

Что мешало WB самим за прошедшие 10 лет с момента Batman: Arkham Knight, имея в наличии две полноценных студии, которые уже делали ААА-игры в этой франшизе, выпустить по ней что-то с оценкой выше чем 60 баллов на Метакритике? Вопрос риторический.

1
RickeyIMBA

русификатор только подождать и все)

0
PeaceDuke72

Мнение пр0ституток об играх меня не интересует.
Где отзывы тех, кто не торгует очком перед издателями?

0
YouTube_GamesTezi

Успокойся, как VR проект Batman: Arkham Shadow прекрасен.

1
PeaceDuke72 YouTube_GamesTezi

А это часом не игра от создателей Suicide Squad? Когда она вышла?

0
RattyCarina

Обычно, то, что "высоко оценили критики", является ещё тем гуано.

0
Русик_96

прошел топ

-1
AlexFoRestor

Осталось подождать noVR-мод и можно играть)

-2
K0t Felix

Будет выглядеть так же криво, как и мод на HL Alyx

2
DEAD S.n.A.k.e.

Удачи дождаться VR-мод на standalone only-игру для Q3! В Assassin's Creed Nexus уже поиграли?))0

1
MrGamerDad

Боевая система отвратительная

-5
DEAD S.n.A.k.e.

Чё бл*ть? Чуваки думали, делали, адаптировали и итогу выдали одну из самых лучших боёвок в истории VR игр (с чисто рукопашной точки зрения - так вообще лучшую), идеальную VR-версию fluid combat-а из оригинала. Что здесь может не нравится? То, что игра не заставляет скакать по всей квартире и делать ногами реальные "вертушки"?

1
MrGamerDad DEAD S.n.A.k.e.

Ну если нравится руками тыкать в заранее нарисованные кружочки, вместо того, чтобы наносить удары - флаг в руки

0
PeaceDuke72 MrGamerDad

Ну это ж виар, чего вы ожидали?

0
PolGhost

Ага. А просто бить в пустоту, бездумно, сильно интереснее. Я играл во многие игры VR с боями ближнего боя и в большинстве случаев, боевка сделана на уровне "пойдет". Здесь она своеобразная, да, но при этом крутая. Ты конечно не имеешь той свободы, как в других играх, за то результат более красивый и более логичный что ли (ведь Бэтмен не бездумный боец)

0