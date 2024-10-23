VR-экшен Batman: Arkham Shadow получил высокие оценки от критиков

По первым рецензиям, Batman: Arkham Shadow получил признание как лучший VR-опыт последних лет и достойное продолжение легендарной трилогии от Rocksteady Studios. Игра, разработанная Camouflaj для Meta Quest 3, получила 87 на Metacritc.

Metro GameCentral отмечает, что это не только превосходная VR-игра, но и одна из лучших в серии про Бэтмена, предлагая захватывающий опыт Темного рыцаря. UploadVR хвалит уникальный дизайн игры, который сохраняет дух оригинальных игр Batman: Arkham, при этом обновляя его под специфику виртуальной реальности.

Критики высоко оценили знакомую, но увлекательную боевую систему, интуитивный режим детектива и сильное повествование, удерживающее интерес на протяжении всей игры.