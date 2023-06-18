Многопользовательский низкополигональный шутер BattleBit Remastered получил обновление 1.31 ©

Многопользовательский шутер от первого лица BattleBit Remastered, поддерживающий до 254 игроков на одном сервере и обладающий характерной низкополигональной графикой, получил новое обновление. Игра стала популярной благодаря тому, что сразу же после выхода в свет она ворвалась в чарты Steam. Обновление 1.31 содержит целый ряд улучшений и корректировок.

Главным среди этих изменений является изменение системы прогрессии игры. Количество очков XP, необходимых для получения ранга, было уменьшено вдвое, что должно повысить уровень игры. Однако, как и многие другие аспекты этой игры в раннем доступе, эта корректировка может быть изменена в будущем.

Что касается исправления ошибок, то были устранены проблемы с DLC игры, в частности с Supporter Pack 1, для обеспечения правильной загрузки. Кроме того, в обновлении устранены многочисленные аномалии рельефа и столкновения на различных картах, такие как зажим в бункере в Басре и плавающая скала между точками B и A в Басре.

В обновлении также появился простой туториал по стрельбе. Этот туториал призван объяснить игрокам основные возможности игры, предлагая полезное руководство для новичков в BattleBit Remastered.

Значительные изменения были внесены и в два класса игры. У класса "Медик" теперь отображается иконка, показывающая оставшееся время до того, как игрок окончательно сдастся. Класс "Поддержка" получил возможность строить новую стену Хеско, что является эксклюзивной функцией для этого класса.

Что касается геймплея, разработчики решили проблему, которая не позволяла наносить урон лежачим игрокам. Кроме того, для улучшения контроля над игроком одновременное нажатие клавиш A и D или W и S теперь останавливает движение игрока.

Разработчики уделили внимание и мелким деталям. Исправлена ситуация, при которой самоубийственная C4 детонировала, когда игрок перемещался по главному меню или табло. Также исправлена настройка "Виньетка", которая не работала должным образом.

Обновление содержит улучшения, направленные на повышение общей производительности и удобства игры, включая корректировку привязки клавиш и системы пинг-киков, которая теперь реже выкидывает игроков из-за кратковременных проблем с соединением.

В ответ на отзывы сообщества было создано дополнительное укрытие для цели "Ферма" в Тенсатауне. На этой же карте река была понижена на метр, чтобы облегчить движение транспортных средств под мостами вдоль канала.