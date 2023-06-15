Состоялся релиз воксельного шутера BattleBit Remastered в духе Battlefield ©

Если вам по душе геймплей франшизы шутеров Battlefield, но уже изрядно надоела современная графика, то, вероятно, стоит обратить внимание на новый многопользовательский шутер BattleBit Remastered. Главной отличительной чертой является именно воксельное графическое исполнение, что делает игру необычной внешне, а также, судя по заявленным техническим характеристикам, проект запустится далеко не на самых мощных ПК. Конечно, что там с оптимизацией, пока не особо понятно.

Важно подметить, что проект вышел на площадке Steam в стадии раннего доступа, однако уже сейчас авторы оценили свое детище в 990 рублей.

BattleBit Remastered является массовый многопользовательский FPS с воксельной графикой, поддерживающий аж 254 игрока на сервере. По заявлению разработчиков, практически все объекты на локации можно разрушить, а самим бойцам доступно не только пехотное оружие, но и танки, вертолеты и другая военная техника.