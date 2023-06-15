Состоялся релиз воксельного шутера BattleBit Remastered в духе Battlefield

Если вам по душе геймплей франшизы шутеров Battlefield, но уже изрядно надоела современная графика, то, вероятно, стоит обратить внимание на новый многопользовательский шутер BattleBit Remastered. Главной отличительной чертой является именно воксельное графическое исполнение, что делает игру необычной внешне, а также, судя по заявленным техническим характеристикам, проект запустится далеко не на самых мощных ПК. Конечно, что там с оптимизацией, пока не особо понятно.
Важно подметить, что проект вышел на площадке Steam в стадии раннего доступа, однако уже сейчас авторы оценили свое детище в 990 рублей.
BattleBit Remastered является массовый многопользовательский FPS с воксельной графикой, поддерживающий аж 254 игрока на сервере. По заявлению разработчиков, практически все объекты на локации можно разрушить, а самим бойцам доступно не только пехотное оружие, но и танки, вертолеты и другая военная техника.
990₽ спасибо но нет
так то 690, в корзине тоже 690,
если открыть центр сообщества, там там на почему то 990
Звучит, как "надоела современная стиральная машина, пойду в корыте постираю"
под "современной" скорее всего имеется ввиду мыло и обилие всратых эффектов.
хз кому как, а как по мне графон приятнее в бэд компани 2, чем в новых частях.
сравнение со стиралкой некорректное, это скорее как "надоел Ford Mustang S650 22 года, пойду прокачусь на Pontiac GTO 67го"
Ну да молодец срввнил бед компани и с батлебитом. Еще сравни дум 93 с шадоу вориор 2
у тебя с чтением как? я сравнил графон бэд компани с новыми частями батлы вроде то же 2042. в контексте что старый графон не значит плохой. где ты увидел сравнение батлбита и бэд компани?
сам себе что-то придумал, сам сделал выводы, сам же пукнул по этому поводу. гений на лидере, не иначе
Просто чётко!
При запуске на деке можно словить бан
в игре таймер релиза завис, 0 дней 0 часов 0 минут 0 секунд
дорого.
Зачем если есть Ravenfield
А вообще, неуместно сравнивать одиночного Ravenfield с BattleBit Remastered, ориентированный только на онлайн, несмотря на схожий геймплей.
С добрым утром в равенфилде есть
Я в курсе, что в Ravenfield можно играть по сети, но это неофициально. Да ещё ужасно работает. Сейчас почти никто не играет. В Ravenfield только для себя играют и всё. И жирный минус у Ravenfield, что у них ранний доступ с 2017 года! А могли бы давно закончить и добавить онлайн.
По оптимизациям, у BattleBit Remastered намного лучше, чем у тормознутого Ravenfield. Обе шутеры используют Unity Engine, но у Ravenfield устаревшая версия движка.
Кароче... R.I.P. Ravenfield.
ахахаха реально? удачи вам!
Вообще не понял претензий к графике, это жи чисто уровень последней бадлы!
прикольно. купил бы?)