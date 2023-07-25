Создатели пиксельного шутера BattleBit Remastered объяснили, почему в игре нет дробовиков

Пиксельный шутер BattleBit Remastered стал настоящим хитом июля 2023 года в цифровом магазине Steam. Несмотря на большую популярность, игре всё ещё не хватает деталей.

Так, в многопользовательских сражениях BattleBit Remastered игроки не смогут воспользоваться дробовиком, потому что его просто нет в шутере. Согласно ответам разработчиков, это вряд ли изменится в будущих обновлениях.

Причина отсутствия данного вида оружия проста: разработчикам тяжело балансировать дробовики. Оружие бывает либо слишком слабым, либо слишком сильным. Из-за этого авторы шутера не хотят вводить дробовики в игру. Например, новая пушка в Call of Duty: Warzone II делает множество выстрелов за кратчайшие сроки, ломая баланс королевской битвы.

На данный момент разработчики заняты улучшением BattleBit Remastere. В Steam у игры 90% положительных отзывов на основе 42,5 тысяч обзоров. Пиковый онлайн тайтла составил 87 тысяч игроков, а за последние 24 часа в шутере побывало 58 тысяч пользователей.

Кроме того, авторы BattleBit Remastere должны обратится к специалистам, чтобы активно противостоять читерам. В будущем в шутере появятся новые карты, режимы, снаряжение и другой контент.

BattleBit Remastered вышла в раннем доступе 15 июня 2023 года. Стоимость игры составляет 690 рублей. Разработчиком и издателем выступила SgtOkiDoki.

Ранее BattleBit Remastered разошлась тиражом в 1,8 миллиона копий – этому не помешали даже DDoS-атаки.