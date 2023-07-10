В новом обновлении для BattleBit Remastered разработчики улучшили оптимизацию игру ©

Низкополигональный сетевой шутер BattleBit Remastered от первого лица произвел настоящий фурор в цифровом магазине Steam, хотя за его разработкой строит всего три программиста. Несмотря на скромные размеры команды разработки крайне часто выпускают полезные обновления. Новый патч для шутера они посвятили серьезной оптимизации проекта.

Шутер BattleBit Remastered был обновлен до версии 1.7.2. Как заявляют разработчики в этом обновлении они проделали серьезную работу над общей оптимизацией игры. Потребление мощности ПК во время игры должно заметно снизиться, а вместе с этим ожидается прирост производительности на всех видах систем. Ниже вы можете ознакомиться с полным списком изменений в обновлении:

Серьезная внутренняя оптимизация

Дальнейшая оптимизация ЦП

Оптимизация производительности на стороне клиента

Возможное исправление задержки игры каждые 5 секунд

Пункты сбора вызывают ошибки всего пользовательского интерфейса, если игрок присоединяется к игре, когда игра заканчивается, и в его команде развернута точка сбора.

Исправлено масштабирование вложения PP2000

Исправлена ​​модель магазина РШ12.

Журналы MP7 вернулись

Wakistan — исправлен порядок именования флагов CONQ 64v64.

SandySunset — начальное возрождение команды США на передовой отодвинуто на 50 метров назад, чтобы сбалансировать время движения с целевой целью для обеих команд.

Frugis — добавлен Rush 32v32 (3 шага / 5 целей на шаг с 2 случайными активными целями)

Количество используемых мест будет отображаться на транспортном средстве, если в транспортном средстве есть пользователи.

Исправлено ограничение Twitch Drops до 20 скинов. (Если у вас больше 20, он все еще там, наш вызов API был ограничен до 20, он будет автоматически обновляться в игре)

В случаях, когда данные игрока не обновляются с игрового сервера на серверную часть, когда игрок пытается присоединиться к новому серверу, статистика пользователя будет синхронизироваться намного быстрее. (раньше 10-15 секунд, сейчас 2 секунды).

Исправлена ​​ошибка, из-за которой друзья не загружались во вкладке группы.

Список друзей Steam, вызывающий отставание каждые 5, исправлен.

Обновление политики конфиденциальности

В будущем создатели BattleBit Remastered планируют расширять шутер новым контентом. Для игры уже запланирована масштабная переделка одной из карт, а также включение нового игрового режима.