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Battlefield 2042 19.11.2021
5 543 оценки

Battlefield 2042 побила собственный рекорд одновременных игроков в Steam

monk70
Новости

Battlefield 2042 переживает момент Cyberpunk 2077, поскольку через неделю после бесплатных выходных шутера игра все еще привлекает игроков. Благодаря улучшениям и новому контенту от DICE, хорошим отзывам и постоянным распродажам, Battlefield 2042, похоже, возвращается.

Недавно сообщалось о том, как бесплатные выходные и массовая распродажа серии позволили Battlefield 2042 возродиться из пепла после запуска игры в 2021 году. Число игроков в Battlefield 2042 быстро выросло до чуть более 100 000 одновременных игр благодаря бесплатным выходным в Steam, а сейчас игра превзошла свой предыдущий рекорд по количеству одновременных игроков в Steam почти через 2 года после релиза. На данный момент рекорд составляет 107 376 пользователей.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
KANSERVATOR

Батла 3 ванлав

3
DangerousDomenic

мясо в метро. ух было время)

-2
Lvinomord DangerousDomenic

Я и сейчас туда периодически забегаю...и на Ноушехра в мясе с крана дятлов поснимать)

-2
VELENA-RU

Купила за 750Р скоро обуздаю потонцевал БФ2042

1
voviangenze

БАТЛА 4 ЛАВ

0
VELENA-RU

Голмуд в сердцах

0
askazanov

Так бесплатно пускай сделают, ещё больше удивлений будет!)))

0
GoldenAbbys

гендерфилд 5 фее

-3