Battlefield 2042 побила собственный рекорд одновременных игроков в Steam

Battlefield 2042 переживает момент Cyberpunk 2077, поскольку через неделю после бесплатных выходных шутера игра все еще привлекает игроков. Благодаря улучшениям и новому контенту от DICE, хорошим отзывам и постоянным распродажам, Battlefield 2042, похоже, возвращается.
Недавно сообщалось о том, как бесплатные выходные и массовая распродажа серии позволили Battlefield 2042 возродиться из пепла после запуска игры в 2021 году. Число игроков в Battlefield 2042 быстро выросло до чуть более 100 000 одновременных игр благодаря бесплатным выходным в Steam, а сейчас игра превзошла свой предыдущий рекорд по количеству одновременных игроков в Steam почти через 2 года после релиза. На данный момент рекорд составляет 107 376 пользователей.
Батла 3 ванлав
мясо в метро. ух было время)
Я и сейчас туда периодически забегаю...и на Ноушехра в мясе с крана дятлов поснимать)
Купила за 750Р скоро обуздаю потонцевал БФ2042
БАТЛА 4 ЛАВ
Голмуд в сердцах
Так бесплатно пускай сделают, ещё больше удивлений будет!)))
гендерфилд 5 фее