Battlefield 2042 получила геймплейный трейлер предстоящего шестого сезона

США и Россия стоят на пороге войны. Опосредованные войны продолжались десятилетиями, порождая опытных ветеранов боевых действий, которые начали формировать независимые тактические группы. Эти люди называют себя неприкаянными и сражаются за собственное будущее

Battlefield 2042 предлагает на выбор 7 огромных карт, где могут сражаться 128 игроков одновременно. От городских районов Сеула до пустынь Египта — каждая карта предлагает уникальный игровой опыт, основанный на особенностях окружающей среды.

Вы можете настраивать оружие, гаджеты и транспортные средства в ходе сражения, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Помимо этого, вы можете выбирать свою роль на поле боя и формировать отряды с учётом индивидуальных особенностей с помощью новой системы, получившей название «Специалист». Основанные на четырёх классах Battlefield, специалисты обладают уникальной специализацией и талантом, но при этом вся остальная их экипировка полностью настраивается.