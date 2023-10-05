Battlefield 2042 получила геймплейный трейлер предстоящего шестого сезона

EA и DICE представили первые геймплейные сцены и подробности шестого сезона "Тёмные творения" в Battlefield 2042, который стартует 10 октября. Вас ждут новые виды оружия, новая карта, гаджеты и улучшения игрового процесса.
В шестом сезоне события разворачиваются на поле боя, когда Но-Патс похищают и используют для экспериментов безжалостной организации. Новая карта Secret от Dark Creations расположена на Внешних Гебридах Шотландии и основана на таких популярных картах, как Operation Locker (Battlefield 4) и Operation Metro (Battlefield 3). Она предлагает локацию только в закрытом помещении, где игроков ожидают напряженные, клаустрофобные перестрелки и мрачные тайны.
"Тёмные творения" также включает в себя новое оружие и гаджеты, некоторые из которых можно разблокировать с помощью Battle Pass. VHX D3 - ценное оружие малой и средней дальности, сочетающее в себе оптимальную портативность и эффективность. Laugo Alien - полуавтоматический пистолет L9CZ, обладающий огромной точностью стрельбы и предназначенный для ближнего боя. Наконец, винтовка G428 впечатляет своей исключительной точностью и проникающей способностью для снайперов.
Среди новых гаджетов - сумка для боеприпасов и медицинская сумка, которые дают игрокам новые способы поддержания жизни отряда. Для быстрой поддержки на поле боя игроки садятся в YUV-2 Pondhawk - динамичный летательный аппарат для транспортировки двух человек.
Вот это я жду
А я все удивлялся как в этой части без карты метро обошлись
Ну вот и аналог метро, может даже лучше будет
Ждемссс , пушки топ
не умеют больше EA в трейлеры после 3 и 4х частей