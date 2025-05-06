Battlefield 2042 получила новый патч и ивент в стиле Dead Space

Студия DICE выпустила новое обновление для сетевого шутера Battlefield 2042. Среди основных изменений - возвращение PvE-режима Outbreak, вдохновленного космическим хоррором Dead Space, а также различные улучшения оружия, карт, транспортных средств и поведения солдат, управляемых ИИ.

Режим Outbreak позволяет четырем игрокам сразиться с волнами модифицированных врагов в PvE-миссиях. Испытания проходят на карте Redacted. В режиме были внесены изменения в HUD, добавлены новые руководства и перебалансированы волны врагов, включая джаггернаутов.

Также были внесены изменения в оружие. Для винтовки NVK-S22 вдвое увеличена емкость боеприпасов для всех типов патронов. Винтовки, среди которых M16A3, AN-94 и AK5C, были подвергнуты изменениям, чтобы сохранить постоянство урона и корректное наложение штрафов за отдачу при использовании определенных насадок.

На ряде карт были подправлены запретные зоны, устранены невидимые места и закрыты точки доступа там, где их не должно быть. Также была исправлена ошибка, из-за которой нельзя было уничтожать технику с помощью двух C4, даже если она не защищена системой активной брони.

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