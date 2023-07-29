EA сообщила подробности относительно нового обновления для Battlefield 2042

Разработчики Battlefield 2042 сообщили, что на следующей неделе на всех платформах станет доступно обновление 5.2, в рамках которого будет окончательно переработана стартовая карта, а также внесен целый ряд балансных изменений, исправлений и других улучшений.
Краткая информация о предстоящих изменениях включает в себя:
- Редизайн карты "Песочные часы" - финальный редизайн карты Battlefield 2042, ставший венцом усилий разработчиков по улучшению зоны прямой видимости, обхода и боевых столкновений на каждой карте. Размеры "Песочных часов" были уменьшены, чтобы сохранить фокус на боевых столкновениях, больше возможностей для обороны за счет дополнительных укрытий вдоль ключевых маршрутов и многое другое!
- Vault Weapons - SMG и LMG получили приставку Total War, став частью других типов оружия.
- Управление отрядами - теперь командиры могут отдавать приказы на атаку или оборону в зависимости от поставленных целей. Отряды могут взаимодействовать друг с другом и получать дополнительные XP (бонус к приказу отряда) за успешное выполнение приказов.
- Улучшены ящики с боеприпасами - ящики с боеприпасами теперь имеют общее время ожидания между другими развернутыми ящиками с боеприпасами, значительно сокращено время перезарядки и снабжения, а также предоставляется дополнительный магазин для основного и дополнительного оружия.
- Корректировка коэффициента разброса для SMT и ML - подобно недавним изменениям коэффициента разброса для штурмовых винтовок, SMG и LMG теперь также получили корректировку коэффициента разброса, а также общие улучшения коэффициента разброса для оружия.
Полный обзор всех изменений, включенных в обновление 5.2, можно найти в блоге Battlefield.
Песочные часы переделают прям отлично, управление отрядами должно было быть по дефолту на старте, а так конечно молодцы, что поддерживают игру уже полтора года и шестой сезон еще впереди, хотя изначально обещали всего
Будет уроком, что не нужно доверять серию не пойми кому.
Как хоть сейчас она играется?
Надо-же, это мертворожденное убожество еще живо и даже патчи вон клепают, хотя препарирование трупа это так себе занятие.
Это теперь опять начнется задрачивание приказов и запросов приказов для получения очков. Устаревшая логика времен, когда не было коммуникации между членами отряда. Без общения в отряде все все равно кладут на приказы. Ты тупо стоишь на точке, но тебе дают +100 потому что ты поставил цель, как за убийство врага. Потом еще у себя же на базе с патронами перед тиммейтами побегал и ты в топе, а другие пусть потеют)
и чо ?
В смысле не было общения? Еще в БФ 2/2142 был внутриигровой голосовой чат, мы там всегда общались, в БФ 3 уже перешли на Team Speak
Эта хрень нужна в тех играх, где нет коммуникации. Здесь есть коммуникация и эта функция просто очередная дрочильня кнопок за очки. Четверть команды сидят в кустах и смотрят карту вместо захвата точек или фрагов. Зайди в мульт BFV и посмотри сколько тупорезов так играют. Сидят в кустах даже не будучи снайперами. Командиры сидят и смотрят на точки которые захватывают тиммейты что бы вовремя отдать приказ и срубить очки, а на самом деле команда от этого проигрывает и выигрывают те которые просто толпой забегают на точки.
Чел ты бредишь, эта хрень нужна, если ты играешь соло с рандомами в скваде, а они еще и говорят все на разных языках, кто то вообще молчит как партизан или отключает голосовуху, что бы не отвлекала. Просто дать указания отряду что делать и какую точку атаковать или дефать, этой функции очень не хватало, да даже когда ты играешь своим сквадом, просто для лучшего визуального понятия что делать и куда бежать!
А то, что Патроны нужно раздавать на поле боя, а не только в толпе или возле пункта обеспечения как это делают многие. Ты просишь у него патроны, а он не дает потому что у него ящик лежит или на старте или возле пункта обеспечения. Люди возраждаются на спавне и сразу берут его патроны, или бегут без патронов к стационарным боеприпасам, а там его ящичек лежит и он получает много очков за это, но команде этим самым сливает.
Вот из-за этих игроков поддержики мы получаем это.