Electronic Arts анонсировала обновление 7.0.1 для Battlefield 2042

После запуска 7-го сезона в Battlefield 2042 будет выпущено обновление 7.0.1, включающее в себя несколько важных исправлений и улучшений. В частности, оно решает проблемы, связанные с смещением прицеливания вниз для оружия, такого как Avancys и AK-24, при использовании различных косметических предметов для оружия с оптическими прицелами.
Кроме того, патч исправит проблемы, связанные с отображением значка подствольного лазерного прицела и неправильным отображением условий разблокировки для определенного оружия. Также было внесено изменение в размер перекрестия для разрешений выше 1080p, чтобы обеспечить соответствующее масштабирование для более высоких разрешений.
Однако в примечаниях к патчу не упоминаются какие-либо исправления ошибки Battlefield 2042 , из-за которой оружие вращается при выстреле . Разработчики выразили признательность сообществу за терпение и отзывы, особенно в отношении недавних изменений отдачи оружия.
Никто не обратил внимание что пока даже для относительно старых игр в патчах добавляют FSR и прочее батла держится строго за dlss тем самым отталкивая аудиторию с амд. Может генерация кадров в сетевой игре и не нужна но почему отталкивают всю амд, интел и карты от нвидии до 20 серии. На 1ххх картах нвидии 2042 условно играбельная, тогда как с FSR на той же 1070 можно было бы уверенно играть в 1080, а на gtx1080 играть в 2.5к
а что сейчас нельзя уверенно играть на 1070 ?
я на 1070 играю , ваше норм идёт игра !
тебе стоит погуглить, как игра себя чувствует на старых рыксах в нативе в 1080.
Спойлер: прекрасно
Я не понял причём тут прицелы стрелкового оружия???? Там беда с прицелом у EBAAA и EBLC или как так его, у этих двух машин беда с прицелами, а они про стрелковые 🤦