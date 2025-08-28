Игроки Battlefield 2042 массово используют AFK-серверы для получения наград

В сообществе Battlefield 2042 активно обсуждается ситуация, сложившаяся вокруг специального события Путь к Battlefield 6. Для получения эксклюзивных косметических предметов в грядущей игре франшизы пользователям необходимо зарабатывать опыт в BF 2042. Это привело к тому, что режим Portal оказался заполнен многочисленными серверами, предназначенными для пассивного AFK-фарма.

Игроки, желающие получить награды без активного участия в матчах, присоединяются к специальным лобби. На таких серверах игровой процесс автоматизирован: персонажей телепортирует по карте для захвата точек, что предотвращает их исключение за бездействие и обеспечивает постоянный приток небольшого количества опыта. Это позволяет пользователям продвигаться по шкале боевого пропуска, занимаясь другими делами или даже оставляя игру включенной на ночь.

Игроки выражает недовольство тем, что AFK-серверы занимают слоты в браузере, мешая находить и создавать обычные матчи в режиме Portal. Они считают, что награды необходимо зарабатывать честным игровым путем.

С другой стороны, многие пользователи оправдывают такие методы. Основной аргумент заключается в том, что они не хотят тратить десятки часов на игру, которая им не нравится, но при этом желают получить уникальные предметы для следующей, более ожидаемой части серии. Некоторые также указывают на слишком медленную, по их мнению, прогрессию боевого пропуска, которая подталкивает к поиску обходных путей, особенно для тех, у кого мало свободного времени.