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Battlefield 2042 19.11.2021
5 523 оценки

Инсайдер: 6 октября состоится презентация 6-го сезона Battlefield 2042

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Gruz_
Новости

Как сообщает портал Insider Gaming, анонс 6-го сезона Battlefield 2042, как и демонстрация игрового процесса, состоятся уже 6 октября. Такая информация была получена в рамках новой маркетинговой кампании DICE/EA, в ходе которой различным блогерам были отправлены почтовые посылки с письмом и QR-кодом. Полученный код ведет на сайт, на котором перечисляются некоторые из нововведений Battlefield 2042.

Тем временем хорошо известный инсайдер billbil-kun сообщил, что запуск 6-го сезона Battlefield 2042 должен состояться уже 10 октября.

Сведения от журналистов выстраиваются в логическую цепочку, а их авторитет дает основание полагать, что выход нового обновления для Battlefield 2042 состоится в указанную дату.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Папел

Если там не будет стелсника, который в загрузочных роликах мелькает, то можно расстраиваться

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