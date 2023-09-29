Инсайдер: 6 октября состоится презентация 6-го сезона Battlefield 2042

Как сообщает портал Insider Gaming, анонс 6-го сезона Battlefield 2042, как и демонстрация игрового процесса, состоятся уже 6 октября. Такая информация была получена в рамках новой маркетинговой кампании DICE/EA, в ходе которой различным блогерам были отправлены почтовые посылки с письмом и QR-кодом. Полученный код ведет на сайт, на котором перечисляются некоторые из нововведений Battlefield 2042.
Тем временем хорошо известный инсайдер billbil-kun сообщил, что запуск 6-го сезона Battlefield 2042 должен состояться уже 10 октября.
Сведения от журналистов выстраиваются в логическую цепочку, а их авторитет дает основание полагать, что выход нового обновления для Battlefield 2042 состоится в указанную дату.
Если там не будет стелсника, который в загрузочных роликах мелькает, то можно расстраиваться