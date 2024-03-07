Изменения механики отдачи в Battlefield 2042 вызывают недовольство в сообществе игроков

Обновление 7-го сезона Battlefield 2042 уже не за горами, и одним из крупнейших изменений, которые ожидаются в игре, является полный пересмотр механики отдачи. Эта механика оставалась практически неизменной с момента выпуска игры в 2021 году. DICE продемонстрировала изменения в серии видеороликов на Twitter, показывая выстрелы из различного оружия до и после, а также модифицированные схемы отдачи, призванные углубить погружение в игру.
Однако не все члены сообщества Battlefield положительно восприняли эти изменения. Некоторые считают, что внесение таких серьезных изменений в механику игры на столь поздней стадии ее жизненного цикла выглядит странно. В твиттере некоторые пользователи в шутку заметили, что, вероятно, DICE будет применять механику теневого тестирования для Battlefield 2025 (или Battlefield 6, как бы она ни называлась).
Это первоапрельская шутка? Или они действительно сели и сказали: "Знаешь что? Давайте сделаем перестрелку еще хуже".
Пожалуйста, прекратите добавлять вещи, которые никто не хочет исправлять и которые никто не хочет. Эта игра стресс-тест или что ?
Буквально никто об этом не просил, особенно на столь позднем этапе жизненного цикла игры.
По сообщению от DICE, эти изменения позволят каждому оружию иметь уникальную характеристику отдачи, что позволит игрокам "ощутить разницу" между различными видами оружия. На данный момент точная дата выхода седьмого сезона неизвестна.
спустя 3 года менять отдачу))умно
Зачем трогать то, что и так хорошо работала?!
Сделали как в мв2, кретины
В чём суть то? А то нет Twitter-а, посмотреть не могу...
Сделали визуальную отдачу такой что не видно куда стреляешь потому что трясет весь экран как эпилептика и теряешь противника сразу как начнешь стрелять, для гейпадеров особо не мешает, а вот для квм игроков это рак как для шутеров
Давно в квн участвуешь?
Спасибо за ответ.