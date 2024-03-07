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Battlefield 2042 19.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.2 609 оценок

Изменения механики отдачи в Battlefield 2042 вызывают недовольство в сообществе игроков

KAMA33
Новости

Обновление 7-го сезона Battlefield 2042 уже не за горами, и одним из крупнейших изменений, которые ожидаются в игре, является полный пересмотр механики отдачи. Эта механика оставалась практически неизменной с момента выпуска игры в 2021 году. DICE продемонстрировала изменения в серии видеороликов на Twitter, показывая выстрелы из различного оружия до и после, а также модифицированные схемы отдачи, призванные углубить погружение в игру.

Однако не все члены сообщества Battlefield положительно восприняли эти изменения. Некоторые считают, что внесение таких серьезных изменений в механику игры на столь поздней стадии ее жизненного цикла выглядит странно. В твиттере некоторые пользователи в шутку заметили, что, вероятно, DICE будет применять механику теневого тестирования для Battlefield 2025 (или Battlefield 6, как бы она ни называлась).

Это первоапрельская шутка? Или они действительно сели и сказали: "Знаешь что? Давайте сделаем перестрелку еще хуже".
Пожалуйста, прекратите добавлять вещи, которые никто не хочет исправлять и которые никто не хочет. Эта игра стресс-тест или что ?
Буквально никто об этом не просил, особенно на столь позднем этапе жизненного цикла игры.

По сообщению от DICE, эти изменения позволят каждому оружию иметь уникальную характеристику отдачи, что позволит игрокам "ощутить разницу" между различными видами оружия. На данный момент точная дата выхода седьмого сезона неизвестна.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
SULIK 712

спустя 3 года менять отдачу))умно

1
Exies27

Зачем трогать то, что и так хорошо работала?!

0
IbruhmanI

Сделали как в мв2, кретины

-1
Old-Waldemar

В чём суть то? А то нет Twitter-а, посмотреть не могу...

-1
IbruhmanI Old-Waldemar

Сделали визуальную отдачу такой что не видно куда стреляешь потому что трясет весь экран как эпилептика и теряешь противника сразу как начнешь стрелять, для гейпадеров особо не мешает, а вот для квм игроков это рак как для шутеров

1
Qoold IbruhmanI

Давно в квн участвуешь?

0
Old-Waldemar IbruhmanI

Спасибо за ответ.

0