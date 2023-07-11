Коллекционное событие The Arkangel Directive для Battlefield 2042 уже стартовало ©

Electronic Arts и DICE сообщили о запуске большого временного события для шутера Battlefield 2042, получившее название The Arkangel Directive. Начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 25 июля игроки окунутся в ожесточенные бои двух фракций, которые борются за контроль над территорией. Задача бойцов – доминировать над каждым объектом и собрать важные данные телеметрии, чтобы взять под свой контроль всю область.

Приготовьтесь принять вызов, пройдите через испытание и покажите, что ваш отряд – самое смертоносное оружие на поле боя!

Кроме того, игрокам следует помнить, что для получения наград необходимо входить в игру еженедельно. В противном случае предметы и облики получить уже будет нельзя. К слову, полный список активностей и наград разработчики отобразили на свежем постере.