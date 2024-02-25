Критикой и жалобами был встречен анонс нового обновления для Battlefield 2042

Разработчики Battlefield 2042 раскрыли список изменений, которые будут внесены в грядущий патч, венчающий 6-й сезон игры. Улучшения немногочисленны, что вызвало критику со стороны игроков, которые все чаще говорят о скуке, воцарившейся в игровом процессе.
После кратковременного возрождения Battlefield 2042 вновь переживает не лучшие времена. Разработчики игры объявили, что 28 февраля будет выпущен новый патч 6.4.0, завершающий 6-й сезон под названием "Темные Создания".
К сожалению, небольшое количество изменений, вносимых этим патчем, одновременно шокирует и огорчает поклонников серии, которые теряют остатки терпения по отношению к последней части BF. А чтобы лучше осознать, о чем идет речь, для начала взглянем на улучшения, которые будут внесены в грядущее обновление под номером 6.4.0. Запланированные изменения таковы:
- возвращение события "Директива Архангела";
- улучшения на стационарных серверах для режима BF Portal;
- улучшения интерфейса бортового стрелка в вертолете.
В общей сложности всего три не слишком обширных нововведения - не считая исправления ошибок. Стоит отметить, что это полноценный патч, а не хотфикс. Как будто этого недостаточно, похоже, что главная суть обновления, событие "Директива Архангела", которое продлится до 5 марта, - не более чем переработка прошлогоднего события.
Поклонники игры выразили свое недовольство застоем в развитии Battlefield 2042 в социальных сетях. Они отметили, что разработчики очень медленно добавляют в игру новый контент, вносят в нее по-настоящему значительные улучшения или даже балансные изменения.
Похоже, что действительно последним шансом вернуться в нормальное русло станет седьмой сезон BF 2042, который стартует уже в марте.
Я бы в ремейк 2142 сыграл. Чего мне этот рескин 4 батлы.
какой рескин батлы 4 о чем ты ,эта помойка даже рядом не стояла с бф4 ))
Не понимаю нытья. Через пару недель уже новый сезон, очевидно там и большие патчи.
Главное верить и нести деньги барену
Закопайте уже эту стюардессу. За то время, что они с ней возятся, уже можно было новую часть запилить.
Да им надо было делать о современных военных конфликтах, и современным оружием, со старым и добротных сетингом 2 , 3 и 4 батлы!!!! - вот был бы огонь и людей навалом!!!!
В это уг кто-то продолжает играть?;