Нежить атакует Battlefield 2042: анонсирован кроссовер с Dead Space

Разработчики шутера Battlefield 2042 преподнесли фанатам неожиданный сюрприз, анонсировав кроссовер с культовой серией Dead Space. Новый режим под названием Outbreak обещает встряхнуть привычный геймплей, добавив в него элементы космического хоррора.
С 9 по 16 июля игроки смогут окунуться в атмосферу жуткой лаборатории, где им предстоит сражаться не только друг с другом, но и с ордами безжалостной нежити. Задача довольно проста — объединиться в команды, пробиться сквозь полчища монстров и найти путь к спасению, попутно собирая ценные ресурсы.
За участие в событии игроки смогут получить уникальные косметические предметы, навеянные мрачной эстетикой Dead Space. Среди наград — эксклюзивный брелок, скин для оружия, особый фон и тег.
А для тех, кто жаждет погрузиться в атмосферу Dead Space с головой, EA приготовила особый сюрприз. За 2200 BFC (что эквивалентно примерно 20 долларам) можно будет приобрести премиум-набор, главной особенностью которого станет костюм Айзека Кларка — главного героя серии Dead Space. В комплект также войдут три дополнительных скина для оружия, позволяющих полностью преобразить свой арсенал в духе космического хоррора.
20 баксов за какой-то костюм в такой всратой игре как бф 2042?
Попытка выдаить остатки денег из гоев перед закрытием проекта.
И ведь парочка обязательно найдется
Не просто какой-то костюм, а из прекрасного ремейка
ну покупать ...я конечже не буду. лучше куплю много пицы =)
Что-то подобное хотел в PlanetSide 2.
Попытка составить конкуренцию колде с её режимами
но там публика другая, а батлу любят за другое