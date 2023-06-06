Разработчики Battlefield 2042 подтверждают планы на шестой сезон с новым контентом для шутера

Поддержка шутера от первого лица Battlefield 2042 официально продлена еще на один сезон. Разработчики из студии DICE совместно с руководством Electronic Arts собираются выпустить, как минимум, еще одно масштабное обновления для игры, добавив новый контент и продолжив внедрять необходимые улучшения. Следующий крупный патч Battlefield 2042 будет приурочен к выходу шестого сезона.
Шестой сезон для Battlefield 2042 был официально утвержден разработчиками прямо перед стартом 5-го сезона. В нем появится новая карта, оружие, гаджеты, боевой пропуск и ряд полезных улучшений для игрового процесса. Пока разработчики не готовы раскрыть детали шестого сезона, но можно быть уверенным в том, что игроки получат не меньше контента. Предполагается, что он принесет дополнительные карты в All-Out Warfare, оружие транспорт и многое другое.
Что касается 5-го сезона в Battlefield 2042, то его старт намечен на 7 июня этого года. Шутер доступен для игры на ПК и консолях.
Стоит её покупать ?
Вот как выйдут все сезоны и завезут скидку выше 70%, тогда и стоит)
По скидке точно стоит, если нравится данная серия, взял 75% скидке недавно и не пожалел, играется очень бодро особенно режим прорыв, батлпасс качается довольно быстро и даёт монеты на следующий и даже сверху треть насыпает, единственный пока что минус это скудный арсенал для такой игры, надеюсь игру и после шестого сезона будут поддерживать
Лучше купите BattleBit Remastered. Обещали, что выйдет в этом месяце.
В принципе не плохо играется пару вечеров веселье обеспечено брал по скиде 75%
Да, тоже по скидке брал, норм катается.
Игра изменилась в лучшую сторону
Battlefield 2042 недолго осталось жить. Потому что BattleBit Remastered выйдет в этом месяце (июнь).