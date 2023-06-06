Battlefield 2042 19.11.2021
4.8 473 оценки

Разработчики Battlefield 2042 подтверждают планы на шестой сезон с новым контентом для шутера

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Gutsz
Новости

Поддержка шутера от первого лица Battlefield 2042 официально продлена еще на один сезон. Разработчики из студии DICE совместно с руководством Electronic Arts собираются выпустить, как минимум, еще одно масштабное обновления для игры, добавив новый контент и продолжив внедрять необходимые улучшения. Следующий крупный патч Battlefield 2042 будет приурочен к выходу шестого сезона.

Шестой сезон для Battlefield 2042 был официально утвержден разработчиками прямо перед стартом 5-го сезона. В нем появится новая карта, оружие, гаджеты, боевой пропуск и ряд полезных улучшений для игрового процесса. Пока разработчики не готовы раскрыть детали шестого сезона, но можно быть уверенным в том, что игроки получат не меньше контента. Предполагается, что он принесет дополнительные карты в All-Out Warfare, оружие транспорт и многое другое.

Что касается 5-го сезона в Battlefield 2042, то его старт намечен на 7 июня этого года. Шутер доступен для игры на ПК и консолях.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
ScarletHawk

Стоит её покупать ?

3
bysaturn

Вот как выйдут все сезоны и завезут скидку выше 70%, тогда и стоит)

4
Kamishini1993

По скидке точно стоит, если нравится данная серия, взял 75% скидке недавно и не пожалел, играется очень бодро особенно режим прорыв, батлпасс качается довольно быстро и даёт монеты на следующий и даже сверху треть насыпает, единственный пока что минус это скудный арсенал для такой игры, надеюсь игру и после шестого сезона будут поддерживать

4
Xstranger

Лучше купите BattleBit Remastered. Обещали, что выйдет в этом месяце.

0
ulug

В принципе не плохо играется пару вечеров веселье обеспечено брал по скиде 75%

3
QD19

Да, тоже по скидке брал, норм катается.

0
vegas99

Игра изменилась в лучшую сторону

0
Xstranger

Battlefield 2042 недолго осталось жить. Потому что BattleBit Remastered выйдет в этом месяце (июнь).

-1