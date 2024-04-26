Бесплатный симулятор футбола eFootball был загружен 750 миллионов раз

Компания Konami опубликовала официальное заявление о том, что ее футбольный симулятор eFootball, наследник серии PES, был загружен более 750 миллионов раз по всему миру. Чтобы отпраздновать невероятный успех игры, японский издатель начал внутриигровую кампанию с эксклюзивными событиями и предметами.

Тем временем в рамках кампании в течение ограниченного времени будут доступны памятные переиздания трех карт Epic, посвященных Лионелю Месси:

Big Time 27 мая 2009 года

Big Time 6 мая 2015 года

Big Time 13 декабря 2022 года

Кроме того, с 25 апреля по 16 мая, войдя в eFootball, пользователи смогут воспользоваться рядом памятных событий и предметов. В течение этих трех недель игроки смогут воспользоваться бонусами при входе в игру и получить в общей сложности 70 монет eFootball, 7 программ обучения позициям и 7 программ обучения навыкам. Кроме того, они смогут получить бесплатную карточку футболиста «Барселоны» Роберта Левандовски - верный способ пополнить свою «Команду мечты». Наконец, выполнив задачи кампании, пользователи смогут еще больше увеличить свои внутриигровые ресурсы, получив 360 000 GP, 250 монет eFootball, 102 000 Exp, 5 программ развития навыков и 3 карты Highlight: European Clubs Chance Deal.

Много новостей, но на этом все не заканчивается, ведь с 25 апреля по 6 мая будет действовать специальная скидка на покупку монет eFootball.

Также в праздновании примет участие команда-партнер FC Internazionale Milano с внутриигровой кампанией Winner Campaignan, которая будет активна с 25 апреля по 2 мая и в рамках которой будет представлен специальный список карточек «Highlight» игроков FC Internazionale Milano: «пользователи смогут получить одну в подарок за бесплатный доступ и еще две в качестве награды за внутриигровое тематическое событие. Все игроки первой команды получат рейтинг класса «А», обновляемый в режиме реального времени».