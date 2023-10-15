В Battlefield 2042 большой наплыв игроков в Steam на фоне бесплатных выходных и хороших скидок ©

Battlefield 2042 занимает первое место среди платных премиум-игр в глобальном топ-10 Steam. Мало того, пиковое число играющих растет, причем настолько, что приблизилось к показателям, которые были при запуске игры. Одним словом, похоже, что в игре от DICE наметилось оживление.

В последние несколько дней вышло крупное обновление с шестым сезоном под названием "Тёмные творения", в котором появилось большое количество нового контента.

Затем игра стала временно бесплатной до 16 октября 2023 года, чтобы все желающие могли опробовать ее. Одновременно с этим была установлена 84-процентная скидка на базовую цену, чтобы как можно больше бесплатных игроков захотели приобрести полную игру.

Одним словом, это была очень продуманная стратегия, в том числе и за счет новых инвестиций в маркетинг. Очевидно, это принесло свои плоды, ведь сейчас в Steam у игры более 35 000 одновременных игроков, а пиковое значение составляет102 009 человек, в то время как на момент запуска в конце 2021 года их было 105 397.

Остается только догадываться, будет ли эта реакция продолжительной, т.е. удастся ли Battefield 2042 создать свою стабильную базу пользователей, достаточно большую, чтобы оправдать дальнейшие обновления, или же она сойдет на нет, окончательно положив конец попыткам возродить игру.