В Battlefield 2042 большой наплыв игроков в Steam на фоне бесплатных выходных и хороших скидок

Battlefield 2042 занимает первое место среди платных премиум-игр в глобальном топ-10 Steam. Мало того, пиковое число играющих растет, причем настолько, что приблизилось к показателям, которые были при запуске игры. Одним словом, похоже, что в игре от DICE наметилось оживление.
В последние несколько дней вышло крупное обновление с шестым сезоном под названием "Тёмные творения", в котором появилось большое количество нового контента.
Затем игра стала временно бесплатной до 16 октября 2023 года, чтобы все желающие могли опробовать ее. Одновременно с этим была установлена 84-процентная скидка на базовую цену, чтобы как можно больше бесплатных игроков захотели приобрести полную игру.
Одним словом, это была очень продуманная стратегия, в том числе и за счет новых инвестиций в маркетинг. Очевидно, это принесло свои плоды, ведь сейчас в Steam у игры более 35 000 одновременных игроков, а пиковое значение составляет102 009 человек, в то время как на момент запуска в конце 2021 года их было 105 397.
Остается только догадываться, будет ли эта реакция продолжительной, т.е. удастся ли Battefield 2042 создать свою стабильную базу пользователей, достаточно большую, чтобы оправдать дальнейшие обновления, или же она сойдет на нет, окончательно положив конец попыткам возродить игру.
В новости инфа не верна, сегодня онлайн побил свой рекорд и достиг 101362 человек только в Стиме, что рекорд для игры, до этого рекордом был онлайн на старте с 100590 человек в Стиме.
102009 человек сегодня
Где?
Здесь https://store.steampowered.com/charts/mostplayed
Где то nиздят, или там или там
В игру завезли контент, теперь она играбельна
Игру, переделали толковые парни! вот и народ потек, но осадок при запуске остался(я бы сказал что от панка77, меньше разочаровался). Они тогда столько фанатов послали на х .. й (ЕА)
Истинное лицо настоящей Battlefield.
Жалкое подобие...
У меня вообще не зашло в игру,какая то из программ конфликтовала с античитом,ну и не сильно растроился.
Читы и конфликтовали)
ага...ccleaner,msi...aida64...
Только вот шестой сезон вышел кривым обновлением. Меня в игру не пускает античит от еа, который ссылается на то, что у меня повреждённые файлы
Пздц чел этой проблеме лет 12 уже, она всплывает раз в год максимум, ищешь античит в program files, запускаешь, выбираешь из списка свою игру и обновляешь файлы, две минуты делов, ну в яндексе полно же постов про это, неужели так сложно поискать?!
чел думаешь я этого не делал?
Снеси EAapp и пусть он заново установится, это решает проблему.
Я буквально все под ноль сносил, и еа и античит и игру, народные средства не помогли
Мне сам такой сеттинг нравиться, ну больше всего нравиться кататься на танках, бтр, не люблю бегать телом и толпа на толпу, ну то что они сделали технику в 2042 вообще бесполезной, возьмешь технику, в тебя сразу с десяток ракет летит. Попытался поиграть на бесплатных, ну не знаю что-то скучно, иногда даже Battlefield 1, Battlefield 5 и то поинтересней. Может опять вернуться в Battlefield 4 он там как живёт еще, кто в курсе.
на помойке среди кала трышака подвезли средняка да бесплатно xD
у меня вся батла в ориджине, жаль там скидки нет. Нафиг этот стим блин
есть там скидки
Не знаю как можно в это бесплатно играть, люди совсем не ценят свой труд. Играть в BT2042 равносильна 24-часовой работе на заводе, с неполным перерывом на обед.
Подплыли любители того что не тонет...
Сейчас игра норм. Ты же не скажешь что условный Киберпанк на старте и сейчас одно и тоже?)
Я в сортах дерьма не разбираюсь, оставлю это на долю ценителей.
Естественно, ты жрешь его без разбора!
А вот и первый ценитель полетел...