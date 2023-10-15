на главную
об игре
Battlefield 2042 19.11.2021
5 537 оценок

В Battlefield 2042 большой наплыв игроков в Steam на фоне бесплатных выходных и хороших скидок

©
butcher69
Новости

Battlefield 2042 занимает первое место среди платных премиум-игр в глобальном топ-10 Steam. Мало того, пиковое число играющих растет, причем настолько, что приблизилось к показателям, которые были при запуске игры. Одним словом, похоже, что в игре от DICE наметилось оживление.

В последние несколько дней вышло крупное обновление с шестым сезоном под названием "Тёмные творения", в котором появилось большое количество нового контента.

Затем игра стала временно бесплатной до 16 октября 2023 года, чтобы все желающие могли опробовать ее. Одновременно с этим была установлена 84-процентная скидка на базовую цену, чтобы как можно больше бесплатных игроков захотели приобрести полную игру.

Одним словом, это была очень продуманная стратегия, в том числе и за счет новых инвестиций в маркетинг. Очевидно, это принесло свои плоды, ведь сейчас в Steam у игры более 35 000 одновременных игроков, а пиковое значение составляет102 009 человек, в то время как на момент запуска в конце 2021 года их было 105 397.

Остается только догадываться, будет ли эта реакция продолжительной, т.е. удастся ли Battefield 2042 создать свою стабильную базу пользователей, достаточно большую, чтобы оправдать дальнейшие обновления, или же она сойдет на нет, окончательно положив конец попыткам возродить игру.

8
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
neeXXXT

В новости инфа не верна, сегодня онлайн побил свой рекорд и достиг 101362 человек только в Стиме, что рекорд для игры, до этого рекордом был онлайн на старте с 100590 человек в Стиме.

1
Dark Engine

102009 человек сегодня

1
neeXXXT Dark Engine

Где?

1
Dark Engine neeXXXT

Здесь https://store.steampowered.com/charts/mostplayed

2
neeXXXT Dark Engine

Где то nиздят, или там или там

1
RTYWD

В игру завезли контент, теперь она играбельна

1
ZOMBIEHERRO

Игру, переделали толковые парни! вот и народ потек, но осадок при запуске остался(я бы сказал что от панка77, меньше разочаровался). Они тогда столько фанатов послали на х .. й (ЕА)

1
KYIV_AFU

Истинное лицо настоящей Battlefield.

Жалкое подобие...

0
U-Rock

У меня вообще не зашло в игру,какая то из программ конфликтовала с античитом,ну и не сильно растроился.

-2
tvorog8088

Читы и конфликтовали)

4
U-Rock tvorog8088

ага...ccleaner,msi...aida64...

2
Коля Кощей

Только вот шестой сезон вышел кривым обновлением. Меня в игру не пускает античит от еа, который ссылается на то, что у меня повреждённые файлы

-5
neeXXXT

Пздц чел этой проблеме лет 12 уже, она всплывает раз в год максимум, ищешь античит в program files, запускаешь, выбираешь из списка свою игру и обновляешь файлы, две минуты делов, ну в яндексе полно же постов про это, неужели так сложно поискать?!

1
Коля Кощей neeXXXT

чел думаешь я этого не делал?

0
symp1ex

Снеси EAapp и пусть он заново установится, это решает проблему.

0
Коля Кощей symp1ex

Я буквально все под ноль сносил, и еа и античит и игру, народные средства не помогли

1
Юрец Одесса

Мне сам такой сеттинг нравиться, ну больше всего нравиться кататься на танках, бтр, не люблю бегать телом и толпа на толпу, ну то что они сделали технику в 2042 вообще бесполезной, возьмешь технику, в тебя сразу с десяток ракет летит. Попытался поиграть на бесплатных, ну не знаю что-то скучно, иногда даже Battlefield 1, Battlefield 5 и то поинтересней. Может опять вернуться в Battlefield 4 он там как живёт еще, кто в курсе.

-5
Wolfenstein

на помойке среди кала трышака подвезли средняка да бесплатно xD

-6
temptation23

у меня вся батла в ориджине, жаль там скидки нет. Нафиг этот стим блин

-8
Dimon10255

есть там скидки

0
Real Slim Shady

Не знаю как можно в это бесплатно играть, люди совсем не ценят свой труд. Играть в BT2042 равносильна 24-часовой работе на заводе, с неполным перерывом на обед.

-10
Roayal cat
В Battlefield 2042 большой наплыв игроков

Подплыли любители того что не тонет...

-7
bysaturn

Сейчас игра норм. Ты же не скажешь что условный Киберпанк на старте и сейчас одно и тоже?)

4
Roayal cat bysaturn

Я в сортах дерьма не разбираюсь, оставлю это на долю ценителей.

-2
neeXXXT Roayal cat

Естественно, ты жрешь его без разбора!

1
Roayal cat neeXXXT

А вот и первый ценитель полетел...

-1