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Battlefield 2042 19.11.2021
5 534 оценки

В Battlefield 2042 начались бесплатные выходные на всех платформах

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butcher69
Новости

Шестой сезон Battlefield 2042, "Тёмные творения", стартовал в начале этой недели, и вам не придется платить ни копейки, чтобы опробовать новый контент.

EA и DICE объявили, что со вчерашнего дня (12 октября) по 16 октября пройдут бесплатные выходные, в течение которого вы получите доступ ко всей игре, за исключением премиального боевого пропуска 6-го сезона. Весь прогресс, достигнутый в выходные дни, будет перенесен в игру, если вы решите ее приобрести (в Steam и на других платформах скидка составляет 84%).

В Battlefield 2042 можно играть на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Как уже упоминалось, бесплатные выходные пройдут с 12 по 16 октября.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
neeXXXT

Судя по всему игру будут поддерживать до выхода след части через год, то есть минимум будет 7 и 8 сезон, молодцы, все думали игру похоронят после четвертого сезона!

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Morpex333

Как по мне, так у игры осталась только одна проблема. Нету старых карт. Тупого месилова. Вроде: метро и похожих. Да. Однообразно. Но вот хочется именно как в старые времена, стенка на стенку. Пользовательские серверы этого дать не могут. К сожалению

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meushroom

Так в шестом сезоне как раз для тебя карта

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RESPEKTROMETR

О мясо подъехало)

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BaalVII

Купил 10 октября.

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Коля Кощей

Пусть только пофиксят свой еа античит, который не даёт запустить игру ссылаясь га неправильные файлы

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tvorog8088

Был бы сингл можно было бы пройти, а так ни о чём.

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