В Battlefield 2042 начались бесплатные выходные на всех платформах

Шестой сезон Battlefield 2042, "Тёмные творения", стартовал в начале этой недели, и вам не придется платить ни копейки, чтобы опробовать новый контент.
EA и DICE объявили, что со вчерашнего дня (12 октября) по 16 октября пройдут бесплатные выходные, в течение которого вы получите доступ ко всей игре, за исключением премиального боевого пропуска 6-го сезона. Весь прогресс, достигнутый в выходные дни, будет перенесен в игру, если вы решите ее приобрести (в Steam и на других платформах скидка составляет 84%).
В Battlefield 2042 можно играть на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Как уже упоминалось, бесплатные выходные пройдут с 12 по 16 октября.
Судя по всему игру будут поддерживать до выхода след части через год, то есть минимум будет 7 и 8 сезон, молодцы, все думали игру похоронят после четвертого сезона!
Как по мне, так у игры осталась только одна проблема. Нету старых карт. Тупого месилова. Вроде: метро и похожих. Да. Однообразно. Но вот хочется именно как в старые времена, стенка на стенку. Пользовательские серверы этого дать не могут. К сожалению
Так в шестом сезоне как раз для тебя карта
О мясо подъехало)
Купил 10 октября.
Пусть только пофиксят свой еа античит, который не даёт запустить игру ссылаясь га неправильные файлы
Был бы сингл можно было бы пройти, а так ни о чём.