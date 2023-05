Винс Зампелла поделился мыслями о будущем франшизы после спорной Battlefield 2042 ©

Человек, отвечающий за будущее Battlefield, начал говорить о том, каким видится будущее франшизы. Battlefield - одна из лучших FPS-франшиз, которая на протяжении десяти лет является прямым конкурентом Call of Duty. Серия игр, издаваемая EA, стала хорошим ответом Call of Duty, поскольку она делает нечто совершенно иное в жанре FPS с масштабными сражениями, в которых участвуют все виды транспортных средств, оборудования и разрушаемого окружения. В последних играх Call of Duty делала попытки удовлетворить эту аудиторию с помощью Ground War, но она не дотягивает до масштаба и размаха Battlefield.

Учитывая это, последние несколько игр Battlefield были довольно разочаровывающими, и многие считали, что эти игры идут по нисходящей траектории. С тех пор EA предприняла попытку перегруппироваться и поставила главу Respawn Entertainment Винса Зампеллу во главе франшизы. Зампелла встретился с Axios и сказал, что его идея Battlefield сосредоточена вокруг особенностей командной игры и захватывающих моментов "только в Battlefield", которыми известна серия. Что касается чего-то более конкретного, то, похоже, нам придется подождать:

Я не могу сказать слишком много, просто потому что мы пока не говорим об этом, но мы можем многое сделать.

Прошло около полутора лет с момента выхода Battlefield 2042, а DICE все еще поддерживает его. На данный момент остается неизвестным, как долго нам придется ждать новостей о следующей игре. Обычно между релизами проходит 3-4 года, но неизвестно, будет ли этот промежуток увеличиваться по мере того, как EA пытается реструктурировать ситуацию.