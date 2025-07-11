EA, возможно, планирует втихую отключить сервера Battlefield 4

За последние годы Electronic Arts закрыла серверы нескольких игр, таких как Battlefield 3, Battlefield 4 и Hardline на PS3 и Xbox 360, а в октябре этого года, та же участь постигнет и Need for Speed: Rivals.

Впрочем, есть основания полагать, что EA планирует закрыть серверы одной из своих самых популярных игр - Battlefield 4. Так как она уже была отключена на Xbox 360/PS3, для остальных платформ отключение серверов тоже не станет сюрпризом.

Как сообщил один из владельцев частных серверов на Reddit, владельцы серверов больше не могут продлить подписку на свои сервера в Rent-A-Server на PlayStation. О подобных проблемах сообщают все больше владельцев серверов - возможность продления подписки была полностью заблокирована. Отсутствие официальной информации от EA только усугубляет разочарование сообщества.

"Я занимаюсь хостингом серверов Sloth Alliance на PlayStation уже более пяти лет. Около месяца назад мы обнаружили, что возможность обновлять или создавать новые серверы исчезла из меню сервера. Поговорив с другими старыми хостерами, все они подтвердили наличие той же проблемы. Это означает, что когда срок действия сервера истекает, он исчезает навсегда. Наш сервер Premiums уже потерян, потому что мы не смогли его продлить.



Если существующие серверы не будут продлены в ближайшие несколько недель, они будут закрыты навсегда. Не знаю, пытается ли EA втихую уничтожить сообщества Battlefield 4, подтолкнуть всех к Battlefield 2042 или просто вынудить игроков использовать Quick Match на серверах, контролируемых DICE. Как бы то ни было, похоже, что нас бросили. Что еще хуже, не было никакого официального объявления, и, как многие из вас знают, форумы EA совершенно бесполезны: ни ответов, ни обновлений".

Программа Rent-A-Server позволила запускать собственные серверы с уникальными правилами, картами и стилями игры, которые стали основой для многих локальных сообществ. Теперь, если подписка не будет продлена в ближайшие недели, эти серверы будут окончательно закрыты. Игроки опасаются, что это может стать начало конца для Battlefield 4. Тем не менее, игра, вышедшая в 2013 году, по-прежнему популярна, и публикация информации о проблемах возмутила многих игроков.

Electronic Arts никаких комментариев по этому поводу не давала, но ходят разговоры, что компания таким образом пытается «переключить» внимание игроков на более новые игры или освободить место для Battlefield 6, анонс которой может состояться либо в этом, либо в следующем году.