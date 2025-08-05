Игроки активно возвращаются в Battlefield 4, чтобы подготовиться к Battlefield 6

DICE и EA знают о любви фанатов к Battlefield 4, поэтому она стала идеальным источником вдохновения для предстоящей Battlefield 6.
Последняя игра от Battlefield, похоже, идеально воплотила в себе все достоинства Battlefield 4, и этот ажиотаж привел к тому, что Battlefield 6 стремительно возглавила список самых продаваемых игр Steam. Battlefield 4 также пережила значительный всплеск популярности за последние несколько дней. Battlefield 4 по-прежнему остается хорошим шутером от 1 лица даже спустя столько лет, что делает его отличной игрой для тех, кто хочет подготовиться к современному опыту Battlefield.
В Steam количество игроков Battlefield 4 за последние 24 часа достигло впечатляющих 6265. Однако сразу после анонса многопользовательского режима Battlefield 6 число одновременных игроков достигло 7465.
Такое количество игроков знаменует собой впечатляющий рост, поскольку общее число игроков за всю историю игры лишь немного выше — менее 13 000. Ещё более интересно то, что Battlefield 4 в настоящее время занимает второе место по популярности среди игр серии в Steam после Battlefield 2042.
Одна из ключевых причин нынешнего интереса к игре — её цена. EA снизила цену на шутер от первого лица в Steam на 90%, оставив её по небольшой цене в 4 доллара. Это, в сочетании с нынешним интересом к современной части франшизы, делает Battlefield 4 идеальной игрой для подготовки к будущему серии.
EA также сделала скидки на другие игры, такие как Battlefield 3, чтобы воспользоваться текущим ажиотажем вокруг франшизы. Более того, открытое бета-тестирование Battlefield 6 начнётся в эти выходные для всех желающих, что позволит фанатам сохранять интерес к серии до конца года.
Что касается бета-версии, то вчера владельцы раннего доступа смогли предварительно загрузить бета-версию, и с тех пор число игроков в Steam достигло 10 000 человек.
Не надо никакой батлы мне, спасибо. Без обид,уважаю выбор каждого. Однако смею заявить о том, что если я покупаю игру в Стим, то игра должна, нет просто обязана!!! Вы слышите что я говорю, обязана!!!!!! установиться на мой ПК без всяких разных разнообразных манипуляций, типа скачать еще что-то, залезть в настройки своего ПК и включить там некую штуковину и так далее .. я выгодо приобретатель, Стим- выгодо продаватель, давайте так, на простом языке, так вот, я заплатил за 100% товара, и хочу получить 100% товара и его 100% функциональности. Батла в этом плане вообще положила на всё. Ну тогда сделайте ее дешевле на 40% из-за того что после покупки нужны еще какие то танцы с бубном выполнять Я так считаю и считаю что это правильно. Вы когда мобилу покупаете вы же знаете что она будет работать и вам не надо устанавливать в нее доп ПО и лезть в настройки что бы хотябы звонить начать, так? вот и сдесь ровно тоже самое . Пускай берут приМер с КОЛДЫ как бы кто ее не хаял, не ругал, НО Колда всегда готова показать свою работу, купил, установил, играешь, ВСЁ!!!! Всем спасибо, все свободны.
чё за бред ты написал? типа ты не можешь ориджин поставить или что? хочешь на консоли играй там нет лаунчеров, и чтобы начать пользоваться мобилой нужно купить симку прикинь? ещё и от разных операторов
Ты берёшь игру в аренду, а это значит игра принадлежит корпе, твоего там нечего нет, а значит тебе никто и нечем не обязан
играйд дальше в танчики, роблакс
фанаты батлы разучились играть, что им нужно подготовится к новой части играя в предыдущие?
Скорее новость из ничего. Сейчас её за копейки продают и кто не играл, может прикоснуться. Причем онлайн поднялся во всех частях, кроме тройки. В нее из-за дебильного батллога без костылей не поиграть сейчас.
Так пишите, как будто настоящая война начинается
Причем тут бф6, когда скидки на серию сейчас большие стартовали.