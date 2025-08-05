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Battlefield 4 28.10.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
8.6 6 322 оценки

Игроки активно возвращаются в Battlefield 4, чтобы подготовиться к Battlefield 6

KoRnEr KoRnEr

DICE и EA знают о любви фанатов к Battlefield 4, поэтому она стала идеальным источником вдохновения для предстоящей Battlefield 6.

По словам Винса Зампеллы, Battlefield 6 - своего рода духовный преемник Battlefield 3 и 4

Последняя игра от Battlefield, похоже, идеально воплотила в себе все достоинства Battlefield 4, и этот ажиотаж привел к тому, что Battlefield 6 стремительно возглавила список самых продаваемых игр Steam. Battlefield 4 также пережила значительный всплеск популярности за последние несколько дней. Battlefield 4 по-прежнему остается хорошим шутером от 1 лица даже спустя столько лет, что делает его отличной игрой для тех, кто хочет подготовиться к современному опыту Battlefield.

В Steam количество игроков Battlefield 4 за последние 24 часа достигло впечатляющих 6265. Однако сразу после анонса многопользовательского режима Battlefield 6 число одновременных игроков достигло 7465.

Такое количество игроков знаменует собой впечатляющий рост, поскольку общее число игроков за всю историю игры лишь немного выше — менее 13 000. Ещё более интересно то, что Battlefield 4 в настоящее время занимает второе место по популярности среди игр серии в Steam после Battlefield 2042.

Одна из ключевых причин нынешнего интереса к игре — её цена. EA снизила цену на шутер от первого лица в Steam на 90%, оставив её по небольшой цене в 4 доллара. Это, в сочетании с нынешним интересом к современной части франшизы, делает Battlefield 4 идеальной игрой для подготовки к будущему серии.

EA также сделала скидки на другие игры, такие как Battlefield 3, чтобы воспользоваться текущим ажиотажем вокруг франшизы. Более того, открытое бета-тестирование Battlefield 6 начнётся в эти выходные для всех желающих, что позволит фанатам сохранять интерес к серии до конца года.

Что касается бета-версии, то вчера владельцы раннего доступа смогли предварительно загрузить бета-версию, и с тех пор число игроков в Steam достигло 10 000 человек.

Бета Battlefield 6 привлекла почти 10 тысяч игроков в Steam - за два дня до старта
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Rustem Gibadullin

Не надо никакой батлы мне, спасибо. Без обид,уважаю выбор каждого. Однако смею заявить о том, что если я покупаю игру в Стим, то игра должна, нет просто обязана!!! Вы слышите что я говорю, обязана!!!!!! установиться на мой ПК без всяких разных разнообразных манипуляций, типа скачать еще что-то, залезть в настройки своего ПК и включить там некую штуковину и так далее .. я выгодо приобретатель, Стим- выгодо продаватель, давайте так, на простом языке, так вот, я заплатил за 100% товара, и хочу получить 100% товара и его 100% функциональности. Батла в этом плане вообще положила на всё. Ну тогда сделайте ее дешевле на 40% из-за того что после покупки нужны еще какие то танцы с бубном выполнять Я так считаю и считаю что это правильно. Вы когда мобилу покупаете вы же знаете что она будет работать и вам не надо устанавливать в нее доп ПО и лезть в настройки что бы хотябы звонить начать, так? вот и сдесь ровно тоже самое . Пускай берут приМер с КОЛДЫ как бы кто ее не хаял, не ругал, НО Колда всегда готова показать свою работу, купил, установил, играешь, ВСЁ!!!! Всем спасибо, все свободны.

6
Юрий Пенкин

чё за бред ты написал? типа ты не можешь ориджин поставить или что? хочешь на консоли играй там нет лаунчеров, и чтобы начать пользоваться мобилой нужно купить симку прикинь? ещё и от разных операторов

1
PatchyTaran

Ты берёшь игру в аренду, а это значит игра принадлежит корпе, твоего там нечего нет, а значит тебе никто и нечем не обязан

1
KANSERVATOR

играйд дальше в танчики, роблакс

Tommy.

фанаты батлы разучились играть, что им нужно подготовится к новой части играя в предыдущие?

3
djava

Скорее новость из ничего. Сейчас её за копейки продают и кто не играл, может прикоснуться. Причем онлайн поднялся во всех частях, кроме тройки. В нее из-за дебильного батллога без костылей не поиграть сейчас.

1
PatchyTaran

Так пишите, как будто настоящая война начинается

2
Fulle

Причем тут бф6, когда скидки на серию сейчас большие стартовали.

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