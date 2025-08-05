Игроки активно возвращаются в Battlefield 4, чтобы подготовиться к Battlefield 6

DICE и EA знают о любви фанатов к Battlefield 4, поэтому она стала идеальным источником вдохновения для предстоящей Battlefield 6.

Последняя игра от Battlefield, похоже, идеально воплотила в себе все достоинства Battlefield 4, и этот ажиотаж привел к тому, что Battlefield 6 стремительно возглавила список самых продаваемых игр Steam. Battlefield 4 также пережила значительный всплеск популярности за последние несколько дней. Battlefield 4 по-прежнему остается хорошим шутером от 1 лица даже спустя столько лет, что делает его отличной игрой для тех, кто хочет подготовиться к современному опыту Battlefield.

В Steam количество игроков Battlefield 4 за последние 24 часа достигло впечатляющих 6265. Однако сразу после анонса многопользовательского режима Battlefield 6 число одновременных игроков достигло 7465.

Такое количество игроков знаменует собой впечатляющий рост, поскольку общее число игроков за всю историю игры лишь немного выше — менее 13 000. Ещё более интересно то, что Battlefield 4 в настоящее время занимает второе место по популярности среди игр серии в Steam после Battlefield 2042.

Одна из ключевых причин нынешнего интереса к игре — её цена. EA снизила цену на шутер от первого лица в Steam на 90%, оставив её по небольшой цене в 4 доллара. Это, в сочетании с нынешним интересом к современной части франшизы, делает Battlefield 4 идеальной игрой для подготовки к будущему серии.

EA также сделала скидки на другие игры, такие как Battlefield 3, чтобы воспользоваться текущим ажиотажем вокруг франшизы. Более того, открытое бета-тестирование Battlefield 6 начнётся в эти выходные для всех желающих, что позволит фанатам сохранять интерес к серии до конца года.

Что касается бета-версии, то вчера владельцы раннего доступа смогли предварительно загрузить бета-версию, и с тех пор число игроков в Steam достигло 10 000 человек.