ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Царевна 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Инди, От третьего лица
5.3 36 оценок

Наш Кот Баюн из ЦАРЕВНЫ теперь водит экскурсии в Питере

Studio WATT Studio WATT

6 декабря во Всероссийском музее Пушкина в Санкт-Петербурге открылась выставка «Сказки и сказочники». Технологическим экспонатом на выставке стал наш интерактивный Кот Баюн – тот самый, которого вы встретите в балетном слэшере «ЦАРЕВНА».

Что это значит?

Мы не просто сделали арт-объект. Мы оживили полноценного персонажа из нашей игровой вселенной. Этот цифровой хвостатый мудрец, вдохновленный славянским фольклором, стал проводником по выставке. С ним можно «поговорить» — он задает вопросы и дает остроумные ответы.

Зачем мы это делаем?

Для нас это возможность на практике воплотить нашу миссию: формировать новый русский стиль, объединяя наследие и инновации.

Создавая Кота Баюна, мы хотели не просто удивить технологией, а сделать диалог с фольклорным персонажем по-настоящему увлекательным и запоминающимся. Это логичное продолжение нашей работы над проектом ЦАРЕВНА – балетным слэшером по мотивам сказки Пушкина:

Простыми словами:

Если будете в Питере с 6 декабря по 29 марта – загляните в Музей-усадьбу Державина. Пообщайтесь с нашим Баюном, почувствуйте атмосферу будущей игры в офлайне и посмотрите, как балетный слэшер оживает еще до релиза.

18
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
ant 36436

С такой мордой кота надо возрастные ограничения вводить. Детям кошмары снится будут))

8
xmur xmur
7
BigusDickus

с этого кота просрались даже взрослые

5
opexdisturbed

Если вы это читаете, сделайте коту глаза кошачие, большие, а не человеческие. Выглядит крипово как первый трейлер Соника в кино

2
ant 36436

Так он по лору и есть криповый. Если под его бубнёшь уснёшь, он тебе горло когтями вырвет. Отличный персонаж для экскурсий... строгий.

2
HellowRainbow
1
Лев Левин

мы кажется стали забывать, как выглядит настоящий баюн