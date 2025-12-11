Наш Кот Баюн из ЦАРЕВНЫ теперь водит экскурсии в Питере

6 декабря во Всероссийском музее Пушкина в Санкт-Петербурге открылась выставка «Сказки и сказочники». Технологическим экспонатом на выставке стал наш интерактивный Кот Баюн – тот самый, которого вы встретите в балетном слэшере «ЦАРЕВНА».

Что это значит?

Мы не просто сделали арт-объект. Мы оживили полноценного персонажа из нашей игровой вселенной. Этот цифровой хвостатый мудрец, вдохновленный славянским фольклором, стал проводником по выставке. С ним можно «поговорить» — он задает вопросы и дает остроумные ответы.

Зачем мы это делаем?

Для нас это возможность на практике воплотить нашу миссию: формировать новый русский стиль, объединяя наследие и инновации.

Создавая Кота Баюна, мы хотели не просто удивить технологией, а сделать диалог с фольклорным персонажем по-настоящему увлекательным и запоминающимся. Это логичное продолжение нашей работы над проектом ЦАРЕВНА – балетным слэшером по мотивам сказки Пушкина:

Простыми словами:

Если будете в Питере с 6 декабря по 29 марта – загляните в Музей-усадьбу Державина. Пообщайтесь с нашим Баюном, почувствуйте атмосферу будущей игры в офлайне и посмотрите, как балетный слэшер оживает еще до релиза.