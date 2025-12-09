Battlefield 6 получила масштабное декабрьское обновление Winter Offensive

Battlefield Studios, разработчики шутера Battlefield 6 выпустили масштабное декабрьское обновление первого сезона, Winter Offensive, которое уже доступно для загрузки на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

С обновлением Winter Offensive игроки получат массу нового контента, в том числе зимнюю версию карты Empire State с замерзшими улицами и соответствующими погодным условиям визуальными эффектами. Поклонники BF6 также смогут опробовать новый ограниченный по времени многопользовательский режим Gauntlet под названием Ice Lock Gauntlet, доступный в вариантах Domination, Conquest и Gauntlet на карте Ice Lock Empire State с ограниченной по времени механикой «Freeze», а также новое оружие ближнего боя — ледоруд (Ice Climbing Axe).

Помимо этого, обновление улучшает систему регистрации попаданий, видимость солдат в ближнем бою, стабильность оружия и надежность гаджетов. В режимах Breakthrough и Rush был изменен баланс карт, улучшено взаимодействие с транспортом и реализовано «значительное обновление звука» — теперь шаги и движения противников лучше слышны.

Разработчики Battlefield 6 продолжают работать над стабильностью и балансом игры, а фанаты просят добавить браузер серверов, чтобы было проще находить матчи и уменьшить проблемы с пингом и лобби.