Battlefield 6: разработчики признали проблемы с режимом Portal

Разработчики Battlefield 6 признали, что технические ограничения мешают полноценному раскрытию потенциала режима Portal — инструмента, позволяющего игрокам создавать и делиться собственными картами и игровыми режимами. Один из ключевых разработчиков, отвечающий за Portal и королевскую битву, поделился деталями текущих трудностей.

По его словам, сообщество демонстрирует впечатляющее творчество: игроки создают уникальные карты, нестандартные геймплейные механики и целые игровые вселенные. Однако эти творения не получают должного внимания из-за ряда технических и интерфейсных проблем.

Проблемы с серверной инфраструктурой , из-за которых сложно обеспечить стабильный доступ к пользовательским режимам.

, из-за которых сложно обеспечить стабильный доступ к пользовательским режимам. Неудобный интерфейс выбора контента — нынешнее окно просмотра и поиска пользовательских карт считается громоздким и непонятным для новичков.

— нынешнее окно просмотра и поиска пользовательских карт считается громоздким и непонятным для новичков. Нерешённые технические баги, мешающие корректной работе некоторых пользовательских проектов.

«Сейчас мы недостаточно хорошо справляемся с тем, чтобы сделать Portal доступным для сообщества. И на самом деле есть одна техническая проблема, которую мы активно решаем», — отметил разработчик, не раскрыв конкретику.

Команда подчеркнула, что осознаёт все недостатки и прилагает усилия для их устранения. Улучшение режима Portal стало одним из приоритетов, поскольку именно он открывает путь к долгосрочному развитию игры за счёт пользовательского контента.