Battlefield 6: разработчики признали проблемы с режимом Portal

Разработчики Battlefield 6 признали, что технические ограничения мешают полноценному раскрытию потенциала режима Portal — инструмента, позволяющего игрокам создавать и делиться собственными картами и игровыми режимами. Один из ключевых разработчиков, отвечающий за Portal и королевскую битву, поделился деталями текущих трудностей.
По его словам, сообщество демонстрирует впечатляющее творчество: игроки создают уникальные карты, нестандартные геймплейные механики и целые игровые вселенные. Однако эти творения не получают должного внимания из-за ряда технических и интерфейсных проблем.
- Проблемы с серверной инфраструктурой, из-за которых сложно обеспечить стабильный доступ к пользовательским режимам.
- Неудобный интерфейс выбора контента — нынешнее окно просмотра и поиска пользовательских карт считается громоздким и непонятным для новичков.
- Нерешённые технические баги, мешающие корректной работе некоторых пользовательских проектов.
«Сейчас мы недостаточно хорошо справляемся с тем, чтобы сделать Portal доступным для сообщества. И на самом деле есть одна техническая проблема, которую мы активно решаем», — отметил разработчик, не раскрыв конкретику.
Команда подчеркнула, что осознаёт все недостатки и прилагает усилия для их устранения. Улучшение режима Portal стало одним из приоритетов, поскольку именно он открывает путь к долгосрочному развитию игры за счёт пользовательского контента.