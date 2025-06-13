Новая утечка геймплея Battlefield 6 демонстрирует гаджеты и детали классов

В сети появились новые кадры из Battlefield 6 благодаря тестам в Battlefield Labs, которые раскрыли несколько интересных деталей о грядущем шутере. Помимо уже известных танков, разрушаемого окружения и разнообразного арсенала, теперь фанаты могут увидеть, какие гаджеты будут доступны игрокам.



Несмотря на то, что официальной информации о Battlefield 6 пока немного, студия разработчиков уже подтвердила возвращение классической системы классов — Assault, Engineer, Support и Recon. Однако в этот раз классы получили необычную свободу выбора: игроки смогут брать любое оружие, независимо от выбранной роли. Например, снайпер может вооружиться автоматической винтовкой, а штурмовик — дальнобойным оружием. Чтобы сбалансировать эту систему, разработчики добавили уникальные особенности для каждого класса, которые поощряют использовать оружие, подходящее под их специализацию. Тем не менее, строгих ограничений нет.



Благодаря данным от игроков теста Battlefield Labs, стало известно о нескольких гаджетах, которые появятся в игре. Среди них — устанавливаемое укрытие, дефибрилляторы для воскрешения союзников, ящик снабжения с боеприпасами и расходниками, а также трассирующая метка, позволяющая отслеживать врагов. Кроме того, в ролике засветились ещё два пока нераскрытых устройства.



Стоит учитывать, что Battlefield Labs — это тестовая версия игры, поэтому часть гаджетов к релизу может быть изменена, переработана или вовсе удалена. Ожидается, что в финальной версии Battlefield 6 будет доступно ещё больше различного снаряжения.