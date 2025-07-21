Открытое бета-тестирование Battlefield 6 запланировано на начало августа

Судя по недавним находкам, опубликованным сегодня в сети, открытое бета-тестирование Battlefield 6 может начаться примерно через две недели.

Как сообщается в сабреддите серии Battlefield, участники группы 1BF в Telegram обнаружили через API бэкенд-сервисов EA, что публикация открытой бета-версии Battlefield 6, обнаруженной ранее в этом месяце, запланирована на 4 августа. Сама открытая бета-версия может не стать доступной в тот же день, но сам факт её публикации позволяет предположить, что она должна выйти вскоре после публикации. Кроме того, было обнаружено, что эта сборка открытой бета-версии на пять чисел опережает последнюю бета-версию Battlefield Labs, а это значит, что она должна включать множество улучшений и, возможно, некоторые новые функции, которых не было в последней тестовой сборке. Запуску открытой бета-версии, вероятно, будет предшествовать объявление даты выхода игры и открытие предзаказов, поскольку, по словам другого пользователя Reddit, в API была обнаружена строка «ранний доступ к открытой бета-версии», что продолжает тенденцию к раннему доступу к бета-тестированию за предзаказы.

Открытое бета-тестирование Battlefield 6, которое станет доступно в начале августа, также согласуется со слухами о том, что EA проведёт трёхдневное мероприятие для СМИ и создателей игр в конце этого месяца. Сообщается, что в рамках мероприятия также состоится прямая трансляция, подобная презентации Battlefield 1, которая, помимо официального анонса, будет включать в себя геймплей.