Первый плейтест Battlefield Labs стартует уже на этой неделе

Electronic Arts готовится к запуску первого тестирования в рамках новой программы Battlefield Labs, и пройдёт оно уже 7 марта. Как стало известно, в этот день на ПК состоится закрытый плейтест, цель которого — проверка свежих идей и механик для будущих проектов серии Battlefield.

Battlefield Labs — это амбициозная инициатива EA, нацеленная на привлечение игроков к созданию и доработке шутера. Разработчики называют её «самым масштабным сообществом по совместной разработке», где фанаты серии смогут напрямую влиять на развитие игр.

Первый тест будет идти около двух часов в закрытом режиме, а участникам запрещено вести трансляции, делать записи и делиться впечатлениями. Впрочем, удастся ли сохранить полную конфиденциальность, покажет время.

Желающие всё ещё могут оставить заявку на участие в программе Battlefield Labs, чтобы попасть в будущие тестирования и оказаться в числе первых, кто оценит новые функции и идеи для легендарного шутера.

Стоит напомнить, что полноценный релиз новой части Battlefield ожидается уже в конце 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а работа с сообществом стала для разработчиков важным шагом после неудачного старта Battlefield 2042.