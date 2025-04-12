Разработчик DICE объяснил о системе подбора игроков Battlefield 6

Пока Battlefield ещё нет официального названия, но благодаря продолжающемуся тестированию Battlefield Labs появилась дополнительная информация о ней. На этот раз речь идёт о неоднозначном SBMM (совместном подборе игроков по скиллу).
Важно отметить, что, как и в случае с любым другим контентом, полученным из данных, обнаруженные данные могут быть заменены или полностью изменены при выпуске конечного продукта.
Также неясно, к чему это относится: к многопользовательской игре в целом или только к королевской битве (которая, по словам датамайнера, будет отдельным режимом).
Основываясь на результатах, полученных «schroomi (с канала Battlefield 2043 в Discord):
«мы проверили «AutoTest_MatchMakingChecks» и «AutoTest_Matchmaking_Flow», чтобы получить представление о процессе подбора игроков в BF6:»
Учитывая тему, многие игроки пришли в ярость, услышав об этом. Это настолько щекотливая тема, что Дэвиду Сирланду, ведущему продюсеру игры, пришлось сделать заявление по этому поводу на частном сервере Battlefield Labs в Discord (которое затем было опубликовано на Reddit):
Battlefield 2042 году есть систему подбора игроков в соответствии с этим определением — это то, что я пытался подробно описать выше вчера. В нём есть фактор навыка, он используется, но пинг и время до начала игры — это главный приоритет, а в игре на 64 игрока мы хотим, чтобы сервер запускался как можно скорее — таким образом, фактор навыка не имеет значения при распределении по серверам. Кроме того, группа более или менее игнорируется. Для ясности: говорить, что SBMM — это плохо, не очень полезно. На самом деле вы хотите сказать, что «тяжёлая SBMM, в которой разделение навыков является приоритетом, — это плохо». Но это не значит, что навык как фактор подбора игроков — это плохо. Напротив, нам нужен показатель навыка, чтобы создавать сбалансированные команды, независимо от диапазона навыков на сервере.
Было бы неинтересно, если бы все игроки с высоким навыком оказались в одной команде, не так ли? Просто чтобы немного успокоить вас: тот факт, что в матчмейкере есть показатель навыков (кстати, он был там с тех пор, как мы начали использовать матчмейкер), не означает, что мы собираемся использовать жёсткое решение SBMM. Совсем наоборот, Battlefield лучше всего работает, когда вы играете в режимах полномасштабной войны с друзьями и разными типами игроков — мы не хотим это ограничивать.Всё это также верно (навыки важны для балансировки команды) независимо от того, каким образом вы присоединяетесь к серверу. Для справки: вам не показалось, что в BF Labs в SBMM было много несправедливости? Нет? тогда всё в порядке. Мы будем использовать ту же систему подбора игроков и настройки (с поправками, если обнаружим какие-либо проблемы, конечно)
В многопользовательских играх всегда использовалась система подбора игроков по навыкам. Именно поэтому вы не всегда видите, что игроки с низким уровнем навыков всегда играют с кем-то, кто намного превосходит их по уровню навыков.
Какие бы изменения ни вносила DICE в систему подбора игроков, ещё не скоро получится их опробовать, поскольку ещё нет даты её выхода. Последние данные от BF Labs раскрыли специализации классов, которые возвращаются из Battlefield 4.
Когда уже начнут за тупой машинный перевод банить или выдавать предупреждения?
на переменке было мало времени)
Шлакфилд после 3 части умер
Лучше всего вообще отказаться от SBMM, который является раковой опухолью мультиплеерных игр и использовать поиск игроков на основе их пинга. А ещё лучше вернуться к старым добрым выделенным серверам, как официальным, так и сообщества.
60 читеров 30 обычных игроков, все просто
Перевели как из жопы вытащили. Где источник, васян? Переведу за тебя.
"объяснил о системе?" может быть - объяснил систему? да и текст поста так рукожопно прогнан через переводчик, даже не проверяя результат