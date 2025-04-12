Разработчик DICE объяснил о системе подбора игроков Battlefield 6

Пока Battlefield ещё нет официального названия, но благодаря продолжающемуся тестированию Battlefield Labs появилась дополнительная информация о ней. На этот раз речь идёт о неоднозначном SBMM (совместном подборе игроков по скиллу).

Важно отметить, что, как и в случае с любым другим контентом, полученным из данных, обнаруженные данные могут быть заменены или полностью изменены при выпуске конечного продукта.

Также неясно, к чему это относится: к многопользовательской игре в целом или только к королевской битве (которая, по словам датамайнера, будет отдельным режимом).

Основываясь на результатах, полученных «schroomi (с канала Battlefield 2043 в Discord):

«мы проверили «AutoTest_MatchMakingChecks» и «AutoTest_Matchmaking_Flow», чтобы получить представление о процессе подбора игроков в BF6:»

Учитывая тему, многие игроки пришли в ярость, услышав об этом. Это настолько щекотливая тема, что Дэвиду Сирланду, ведущему продюсеру игры, пришлось сделать заявление по этому поводу на частном сервере Battlefield Labs в Discord (которое затем было опубликовано на Reddit):

Battlefield 2042 году есть систему подбора игроков в соответствии с этим определением — это то, что я пытался подробно описать выше вчера. В нём есть фактор навыка, он используется, но пинг и время до начала игры — это главный приоритет, а в игре на 64 игрока мы хотим, чтобы сервер запускался как можно скорее — таким образом, фактор навыка не имеет значения при распределении по серверам. Кроме того, группа более или менее игнорируется. Для ясности: говорить, что SBMM — это плохо, не очень полезно. На самом деле вы хотите сказать, что «тяжёлая SBMM, в которой разделение навыков является приоритетом, — это плохо». Но это не значит, что навык как фактор подбора игроков — это плохо. Напротив, нам нужен показатель навыка, чтобы создавать сбалансированные команды, независимо от диапазона навыков на сервере.

Было бы неинтересно, если бы все игроки с высоким навыком оказались в одной команде, не так ли? Просто чтобы немного успокоить вас: тот факт, что в матчмейкере есть показатель навыков (кстати, он был там с тех пор, как мы начали использовать матчмейкер), не означает, что мы собираемся использовать жёсткое решение SBMM. Совсем наоборот, Battlefield лучше всего работает, когда вы играете в режимах полномасштабной войны с друзьями и разными типами игроков — мы не хотим это ограничивать.Всё это также верно (навыки важны для балансировки команды) независимо от того, каким образом вы присоединяетесь к серверу. Для справки: вам не показалось, что в BF Labs в SBMM было много несправедливости? Нет? тогда всё в порядке. Мы будем использовать ту же систему подбора игроков и настройки (с поправками, если обнаружим какие-либо проблемы, конечно)

В многопользовательских играх всегда использовалась система подбора игроков по навыкам. Именно поэтому вы не всегда видите, что игроки с низким уровнем навыков всегда играют с кем-то, кто намного превосходит их по уровню навыков.

Какие бы изменения ни вносила DICE в систему подбора игроков, ещё не скоро получится их опробовать, поскольку ещё нет даты её выхода. Последние данные от BF Labs раскрыли специализации классов, которые возвращаются из Battlefield 4.