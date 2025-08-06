ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
Серверы бета-теста Battlefield 6 могут не выдержать наплыва игроков

Gruz_ Gruz_

И хотя бета-тестирование Battlefield 6 начнется только 7 августа, она уже привлекла десятки, если не сотни, тысяч игроков. Причем настолько, что еще до начала беты все серверы оказались заполнены.

Сейчас, на момент написания новости, в очереди стоят уже почти 50000 игроков. Не исключено, что когда серверы откроются через несколько часов, в очереди будет стоять рекордное количество игроков. По всей видимости, DICE не были готовы к тому, что после начала раннего скачивания бета-версии игры ее запустит так много людей, ибо после запуска игра принялась ставить игроков в очередь.

Забавно наблюдать за тем, что все больше и больше игроков пытаются запустить бета-версию Battlefield 6, а потом обнаруживают, что она еще не запущена и они ошиблись во времени.

Напомним, полноценный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Что касается проведения бета-теста, то он пройдет в два этапа: 7-10 августа и 14-17 августа.

Человек-Анекдот

Раздать на твиче мильён ключей и не подготовится, ЕА клоуны, но не настолько... не настолько же ?

jax baron

так открытый бета тест

ShRiKeEndIM

как будто это первый раз, играл в открытую бету и копейки и пятерки, 2042, каких то серьезных проблем с наплывом игроков и умерших серваков не было, справятся

JustA_NiceGuy

По твоему весь "миллион" зайдёт в первый час открытия доступа?

DanteAwake

А может и выдержать. Новость ни о чем

Zick211
потом обнаруживают, что она еще не запущена и они ошиблись во времени.

Походу был тест, чтобы запугивать игроков о не хватке серверов