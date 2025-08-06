Серверы бета-теста Battlefield 6 могут не выдержать наплыва игроков

И хотя бета-тестирование Battlefield 6 начнется только 7 августа, она уже привлекла десятки, если не сотни, тысяч игроков. Причем настолько, что еще до начала беты все серверы оказались заполнены.

Сейчас, на момент написания новости, в очереди стоят уже почти 50000 игроков. Не исключено, что когда серверы откроются через несколько часов, в очереди будет стоять рекордное количество игроков. По всей видимости, DICE не были готовы к тому, что после начала раннего скачивания бета-версии игры ее запустит так много людей, ибо после запуска игра принялась ставить игроков в очередь.

Забавно наблюдать за тем, что все больше и больше игроков пытаются запустить бета-версию Battlefield 6, а потом обнаруживают, что она еще не запущена и они ошиблись во времени.

Напомним, полноценный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Что касается проведения бета-теста, то он пройдет в два этапа: 7-10 августа и 14-17 августа.