В бете Battlefield 6 нашли баг со скольжением, ломающий стрельбу

Игроки беты Battlefield 6 столкнулись с проблемой, которая серьёзно портит стрельбу. Как выяснилось, всему виной баг, связанный с анимацией скольжения.

На проблему первым обратил внимание стример Shroud, а позже её подробно разобрал контент-мейкер Exclusive Ace. По его словам, если анимация скольжения прерывается, игра всё равно учитывает параметры «блума» (разброса при стрельбе), как будто персонаж продолжает скользить. В итоге прицел «разъезжается» даже тогда, когда игрок стоит или сидит без движения.

Решение временное, но простое: нужно выполнить одно полное скольжение без прерываний — после этого точность восстанавливается.

Исправить ошибку в рамках текущего теста разработчики, скорее всего, не успеют. Однако фанаты надеются, что к релизу 20 октября 2025 года подобные баги будут устранены.