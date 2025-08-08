В первый же день бета-тестирования в Battlefield 6 появились читеры

Несмотря на то, что на данный момент доступ к бета-версии Battlefield 6 открыт только для тех, у кого есть код, с субботы, 9 августа, она будет доступна для всех. В то же время, первая фаза бета-тестирования привлекает множество людей... в том числе и читеров.

Дело в том, что в некоторых роликах, выложенных в сети, можно увидеть, как участники бета-тестирования играют с помощью чит-программ. Но есть и хорошая новость: у разработчиков из DICE еще есть время принять все меры и выправить ситуацию до официального релиза Battlefield 6, запланированного на 10 октября 2025 года.

Помимо этого, по данным SteamDB, максимальное количество одновременно подключенных игроков к бета-версии в Steam достигло отметки в 334 000 человек.

Несмотря на ряд недостатков, запуск бета-тестирования в целом оказался достаточно стабильным, если судить по отзывам игроков. На презентации, посвященной мультиплеерному режиму Battlefield 6, разработчики отметили, что во время тестирования соберут отзывы и усовершенствуют систему защиты.