В первый же день бета-тестирования в Battlefield 6 появились читеры

Несмотря на то, что на данный момент доступ к бета-версии Battlefield 6 открыт только для тех, у кого есть код, с субботы, 9 августа, она будет доступна для всех. В то же время, первая фаза бета-тестирования привлекает множество людей... в том числе и читеров.
Дело в том, что в некоторых роликах, выложенных в сети, можно увидеть, как участники бета-тестирования играют с помощью чит-программ. Но есть и хорошая новость: у разработчиков из DICE еще есть время принять все меры и выправить ситуацию до официального релиза Battlefield 6, запланированного на 10 октября 2025 года.
Помимо этого, по данным SteamDB, максимальное количество одновременно подключенных игроков к бета-версии в Steam достигло отметки в 334 000 человек.
Несмотря на ряд недостатков, запуск бета-тестирования в целом оказался достаточно стабильным, если судить по отзывам игроков. На презентации, посвященной мультиплеерному режиму Battlefield 6, разработчики отметили, что во время тестирования соберут отзывы и усовершенствуют систему защиты.
Защита на уровне ядра, так и запишем.
Пхахахах🤣🤣 зато надо включить secure boot в биосе, чтобы лучше работал античит, вот клоуны. Сами разрабы продают читы
Обладались в очередной раз, теперь и отговорки не помогут))))
Это не читы, а позорище какое то 😂 чё он там видит вообще через эти квадраты
он не настроен видимо, зачем читеру квадраты у союзников.
А теперь давай инфу сколько читеры смогли играть. 1 минуту?
бана по железу пока не будет, вся эта читерастия не закончится никогда. Только очевидно, что ослик ea предпочтет продать еще одну копию читерасту нежели решать проблемы серьезно. Вот поэтому консоль для онлайна подходит больше, хоть и графика там мыло.
Ну и пусть читерят, это же бета. Надо античит EA Javelin протестировать.
Хочешь играть на ПК, страдай))))
Ну а что ты хотел - боль закаляет и формирует характер))
Это тебе уже не консольные ясли)
В ясельках тоже геморроя хватает.
У людей кто играл бы без читов не запускается из за античита с формулировкой что у вас что то есть. Зато у читеров все работает.
Лол. Мне тут один кловн рассказывал что античит топ и я ничего не понимаю
АХАХАХАХА