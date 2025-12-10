Wobbly Life шагает в кино: продюсеры "Хитмэна" займутся экранизацией хаотичной песочницы

Инди-хит Wobbly Life, известный своим безумным физическим хаосом и дружелюбным мультяшным стилем, выходит на новый уровень. Студия RubberBandGames объявила о сотрудничестве с продюсером Адрианом Аскариехом и его компанией Prime Universe Films — именно они займутся созданием фильма и телесериала по мотивам игры.

Prime Universe Films уже знакома зрителям по двум экранизациям серии Hitman — картине 2007 года с Тимоти Олифантом и фильму 2015-го с Рупертом Френдом. Сейчас Аскариех также участвует в производстве телесериала по вселенной Hitman для 20th Television, так что для него адаптация игр — привычная территория.

История Wobbly Life впечатляет: начавшись в 2019 году как проект одного человека, игра выросла в серьёзную франшизу. Директор студии Томас Данн подчеркнул, что продано более 2,8 миллиона копий, а суммарная аудитория превысила 6 миллионов игроков. Он поблагодарил фанатов и подчеркнул, что экранизация — логический следующий шаг: «Мы потрясены ростом игры в этом году… 2026 обещает быть ещё масштабнее».

Аскариех в интервью ScreenRant сразу обозначил ключевую задачу адаптации: сохранить дух хаоса и открытости. По его словам, Wobbly Life «обладает радостно-анархичным настроением, мгновенно узнаваемым стилем, и наша цель — поднять это на новый уровень, не потеряв очарование».

Сам игровой мир — просторная песочница с кооперативом до четырёх игроков, где можно выполнять задания, находить занятие по душе и улучшать жизнь на острове. А после недавнего обновления «Космос» исследовать можно даже галактику. Такой масштаб даёт практически безграничный простор для сценаристов.

На фоне недавнего успеха экранизации Minecraft перспективы Wobbly Life выглядят многообещающе. И, возможно, предстоящие фильмы и сериал привлекут в забавный мир ещё больше игроков.