За ругань в Battlefield 6 могут навсегда заблокировать аккаунт EA

Electronic Arts вводит жёсткие меры против игроков, использующих ненормативную лексику в голосовом чате Battlefield 6. Пользователь Reddit получил официальное предупреждение от компании, в котором говорится, что повторное нарушение правил может привести к временной или даже постоянной блокировке аккаунта EA. Это означает потерю доступа ко всем приобретённым играм.

Однако система работает неидеально — под санкции попадают и невиновные игроки. Как сообщает пользователь Retard_man73, он лишь отдавал тактические указания команде, призывая наступать вместо пассивной игры со снайперскими винтовками, но всё равно получил предупреждение.

Разработчики и издатель пока не прокомментировали ситуацию. Вероятно, они отреагируют только в случае массового характера подобных инцидентов. Напомним, что недавно игра получила обновление, увеличившее количество получаемого опыта.

Battlefield 6 вышла на PC, PS5 и Xbox Series 10 октября 2025 года. За первые три дня было продано 7 миллионов копий шутера. Интересно, что это одна из первых игр, где применяется столь строгая модерация голосового чата с риском полной блокировки аккаунта со всей библиотекой игр.