За ругань в Battlefield 6 могут навсегда заблокировать аккаунт EA

Electronic Arts вводит жёсткие меры против игроков, использующих ненормативную лексику в голосовом чате Battlefield 6. Пользователь Reddit получил официальное предупреждение от компании, в котором говорится, что повторное нарушение правил может привести к временной или даже постоянной блокировке аккаунта EA. Это означает потерю доступа ко всем приобретённым играм.
Однако система работает неидеально — под санкции попадают и невиновные игроки. Как сообщает пользователь Retard_man73, он лишь отдавал тактические указания команде, призывая наступать вместо пассивной игры со снайперскими винтовками, но всё равно получил предупреждение.
Разработчики и издатель пока не прокомментировали ситуацию. Вероятно, они отреагируют только в случае массового характера подобных инцидентов. Напомним, что недавно игра получила обновление, увеличившее количество получаемого опыта.
Battlefield 6 вышла на PC, PS5 и Xbox Series 10 октября 2025 года. За первые три дня было продано 7 миллионов копий шутера. Интересно, что это одна из первых игр, где применяется столь строгая модерация голосового чата с риском полной блокировки аккаунта со всей библиотекой игр.
Ну что, терпилы, приготовьтесь к игре без голосового чата.
Типичное, быдлятское мнение.
На пг за ругань тоже трут комменты и могут забанить. Так что терпи)
Ты хоть раз пробовал руководить людями ? ) На них, пока матом не наорешь, они нихрена нормально делать не будут, так человеки устроены.
Апхаэахахахпп ромашки...)
При банальном Чихе игре в Battlefield 6 могут Заблокировать аккаунт в Electronic Arts.
Как игрок в BF3 мне вполне достаточно орать на весь дом,а в текстовом чате много не напишешь,особенно когда горит,так что живём;) А по факту лучше бы они сделали так,что кто играет с друзьями в команде играли отдельно,а тех кто один бегает отдельно.
лучше бы конченные за читы так банили, там как раз матюкаются именно по этой причине, обвиняют друг друга в использовании читов.
они жалобы на читаков не реагируют, уже проверенно.
А там, нельзя чтоли отключить голосовой чат ?
Наконец-то. Будут разговоры только про пони. Розовых пони.
Я далёк от темы,но в игре вроде нет поддержки русского языка? За русский мат тоже банить будут?
Ля, вот эта стерильность уже на столько зае*ала, то нельзя это нельзя, так вы запретами и провоцируете еще больший наплыв токсичности.