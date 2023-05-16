Battlefield Mobile отменили из-за провала Battlefield 2042 ©

Сооснователь Industrial Toys, разработчика, ранее работавшего над Battlefield Mobile, говорит, что провал Battlefield 2042 сыграл свою роль в отмене игры и закрытии его студии.

Алекс Серопиан, соучредитель Bungie в 1991 году, а затем соучредитель Industrial Toys в 2012 году, рассказал Mobilegamer.biz, что негативная реакция на Battlefield 2042 заставила EA остановиться и переосмыслить свои дальнейшие планы на серию.

Battlefield Mobile должна была выйти в конце 2022 или начале 2023 года, и уже в ноябре 2022 года в пяти странах Юго-Восточной Азии была запущена открытая бета-версия игры. Однако в январе 2023 года игра была отменена (вместе с Apex Legends Mobile), а ее студия Industrial Toys, насчитывающая 120 человек, также была закрыта.

"Вначале весь ветер во вселенной был в парусах SS Battlefield Mobile: жанр [шутера] развивается, это отличный IP, у нас отличная команда - все это было очень хорошо", - объяснил Серопиан, а затем заявил, что плохой прием Battlefield 2042, когда она вышла в октябре 2021 года, изменил ситуацию.

В течение последнего года произошло несколько вещей. Вышла Battlefield 2042, и реакция сообщества на 2042 была не очень хорошей. Это послужило толчком к самоанализу. Apple также изменила правила IDFA, и суть этого в том, что приобретение пользователей стало намного дороже. Так что органика сошла на нет с выходом 2042, а платная дистрибуция стала на порядок дороже из-за правил IDFA. А потом вышел Apex, и я не знаю, говорила ли EA о том, почему они отменили его, была ли это экономика или что-то еще, но без моих слов вы можете заполнить пробелы, я полагаю.

Далее Серопиан заявил, что, хотя бета-версия Battlefield Mobile, по его мнению, шла хорошо, EA не хотела выделять дополнительные ресурсы, необходимые для того, чтобы довести игру до глобального запуска и дальше.

"Мы провели мягкий запуск, который прошел хорошо, но теперь, чтобы добраться до финиша, нам понадобится столько-то времени и столько-то денег, чтобы выйти на мировой уровень", - сказал он.

Я думаю, что сейчас также наблюдается тенденция, когда крупные мобильные игры и крупные IP используют франчайзинговый подход — рассматривать мобильные игры как еще одну платформу для франшизы, есть один большой релиз и все последовательно на всех этих платформах. Наш подход был прямо противоположным - это был индивидуальный опыт для мобильных устройств, потому что люди используют эти устройства, играют и все остальное по-разному. Так что все эти вещи как бы объединились, и я думаю, что именно поэтому вы получили такой результат. Никто этого не хотел, но, знаете, мир меняется, и люди реагируют.