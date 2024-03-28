3 апреля в Battlefield V появится EA Anti-Cheat

Команда разработчиков Battlefield V подтвердила, что в среду, 3 апреля, будет внедрена система EA Anti-Cheat. Для многих игроков это стало долгожданным улучшением, поскольку возрождение популярности Battlefield V выявило проблемы с мошенничеством в игре.
Пользователям не потребуется предпринимать никаких дополнительных действий, кроме перезапуска игры. Команда Battlefield пояснила, что этот шаг должен помочь разработчикам более эффективно выявлять и удалять нарушителей. Появление EA Anti-Cheat очевидно является частью усилий по поощрению честной игры в этой шутерной франшизе и фанаты могут ожидать дальнейших улучшений в будущем.
Им бы выпустить советскую компанию, игра получит вторую жизнь.
куча читеров в батле и их не банят нефига, ситуация врятли ли изменится
Играю только на знакомых японских серверах (т.к Владивосток), бывает меня кикают с катки просто за хорошую стату типа 50/5, о читерах там вообще речи не идёт. Но в рандомах бывало встречал, да, но чтобы прям повально, нет, я бы сказал одна из семи игр на рандоме
Вовремя