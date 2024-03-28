3 апреля в Battlefield V появится EA Anti-Cheat

Battlefield V предлагает более глубокий игровой опыт, продуманные механики и геймплейные возможности: взрывы естественно разбрасывают игроков в разные стороны, тяжелые снаряды могут прошивать препятствия насквозь, игроки поддержки могут устанавливать фортификации с дополнительным стационарным оружием.

Кроме того, игра навсегда лишилась премиум-подписки, которая больше не разделяет игровое сообщество на обладателей доступа к премиумным картам и владельцев базовой игры без дополнительного контента. Вместо дополнений устраиваются ивенты Tides of War, длящиеся по несколько месяцев и сосредоточенные на различных театрах военных действий.