Battlestar Galactica Deadlock 31.08.2017
7.7 41 оценка

В Steam началась раздача космической стратегии Battlestar Galactica Deadlock

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butcher69
Новости

В Steam началась раздача космической стратегии Battlestar Galactica Deadlock. Добавив игру в свою библиотеку, она останется у вас навсегда. Раздача временная и у вас есть три дня, чтобы забрать игру. Раздача закончится 9 апреля в 20:00 МСК.

Игра Battlestar Galactica Deadlock отправляет вас в сердце Первой сайлонской войны — испытывать тактическое мастерство в грандиозных 3D-сражениях.

Вы возьмете под свое управление Колониальный флот, летучую верфь «Дедал» и получите шанс избавить Двенадцать колоний от сайлонской угрозы. Создавайте флоты, защищайте альянс Кворума и готовитесь погрузиться в хитросплетения конфликта, в котором решится судьба человечества.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Oscilograf

надо же, и правда раздают и пользователям из России никаких ограничений, забрал в коллекцию

1
ЕвМи

Вот это подарочек!
Совпало, что я сейчас впервые этот сериал смотрю.
Даже не знал, что игра есть )

0
Апостлс

Проходняк

0