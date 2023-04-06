В Steam началась раздача космической стратегии Battlestar Galactica Deadlock. Добавив игру в свою библиотеку, она останется у вас навсегда. Раздача временная и у вас есть три дня, чтобы забрать игру. Раздача закончится 9 апреля в 20:00 МСК.
Игра Battlestar Galactica Deadlock отправляет вас в сердце Первой сайлонской войны — испытывать тактическое мастерство в грандиозных 3D-сражениях.
Вы возьмете под свое управление Колониальный флот, летучую верфь «Дедал» и получите шанс избавить Двенадцать колоний от сайлонской угрозы. Создавайте флоты, защищайте альянс Кворума и готовитесь погрузиться в хитросплетения конфликта, в котором решится судьба человечества.
надо же, и правда раздают и пользователям из России никаких ограничений, забрал в коллекцию
Вот это подарочек!
Совпало, что я сейчас впервые этот сериал смотрю.
Даже не знал, что игра есть )
Проходняк