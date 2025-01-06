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Bayonetta 05.01.2010
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.4 773 оценки

Экшену Bayonetta исполнилось 15 лет: PlatinumGames объявила, что собирается отметить это событие

butcher69
Новости

В январе 2025 года культовой Bayonetta исполнилось 15 лет. Экшен от PlatinumGames, дебютировавший во всем мире в январе 2010 года, стал частью золотой эпохи PlayStation 3 и Xbox 360. В честь юбилея студия подготовила несколько инициатив и новостей для фанатов.

PlatinumGames в официальном блоге выразила благодарность игрокам и назвала Bayonetta частью своей ДНК. Студия пообещала, что в течение года будет делиться анонсами, но пока воздержалась от раскрытия подробностей.

Одним из первых сюрпризов стала эксклюзивная музыкальная шкатулка, играющая главный трек Mysterious Destiny. Выпущенная ограниченным тиражом, она доступна в онлайн-магазине Wayô Records за 268,40 евро.

Также каждый месяц в 2025 году PlatinumGames будет публиковать тематические обои для смартфонов с календарем или без.

Фанаты надеются на более значимые анонсы, возможно, новую часть серии, которая могла бы выйти вместе с презентацией Nintendo Switch 2. Напомним, что Bayonetta 2 и Bayonetta 3 являются эксклюзивами Nintendo.

Будущее серии обещает быть ярким, даже несмотря на уход Хидеки Камии, который помог реанимировать франшизу после заморозки SEGA. Bayonetta продолжает радовать поклонников и подтверждает свой статус одной из самых значимых игр последних десятилетий.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Кей Овальд

Шикарная игра. Жаль, остальные пришлось на Ютупе проходить, но они и послабже.

0
MagneticEnnio

2 часть самая топ

0
Jarvis666

Первые 2 части прошёл с удовольствием. Вторую играл на эмуляторе с геймпадом, чуть правая кисть не отвалилась, во всём виноваты очки стиля. 3 часть вообще не понравилась, графон типа стал лучше, но в то же время эмулируется игра гораздо хуже и ощущается какой-то даунгрейд по сюжету.

0
SOLUS5678

Надеюсь порадуют поклонников серии выходом портов на пк и плейстейшен. Одна из любимых франшиз.

0
Пользователь ВКонтакте

Какие игры ты будешь в каменном веке с эбанитовым ножиком // Илья Иванов

0
Пользователь ВКонтакте

порты второй и третьей частей на другие платформы? // Василий Колтун

-1
OPen man
одной из самых значимых игр последних десятилетий.

кем значима и для кого? порт первой встретили очень прохладно.показав что за пределами нинки это вообще не значимый продукт.

-1