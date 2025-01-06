Экшену Bayonetta исполнилось 15 лет: PlatinumGames объявила, что собирается отметить это событие

В январе 2025 года культовой Bayonetta исполнилось 15 лет. Экшен от PlatinumGames, дебютировавший во всем мире в январе 2010 года, стал частью золотой эпохи PlayStation 3 и Xbox 360. В честь юбилея студия подготовила несколько инициатив и новостей для фанатов.

PlatinumGames в официальном блоге выразила благодарность игрокам и назвала Bayonetta частью своей ДНК. Студия пообещала, что в течение года будет делиться анонсами, но пока воздержалась от раскрытия подробностей.

Одним из первых сюрпризов стала эксклюзивная музыкальная шкатулка, играющая главный трек Mysterious Destiny. Выпущенная ограниченным тиражом, она доступна в онлайн-магазине Wayô Records за 268,40 евро.

Также каждый месяц в 2025 году PlatinumGames будет публиковать тематические обои для смартфонов с календарем или без.

Фанаты надеются на более значимые анонсы, возможно, новую часть серии, которая могла бы выйти вместе с презентацией Nintendo Switch 2. Напомним, что Bayonetta 2 и Bayonetta 3 являются эксклюзивами Nintendo.

Будущее серии обещает быть ярким, даже несмотря на уход Хидеки Камии, который помог реанимировать франшизу после заморозки SEGA. Bayonetta продолжает радовать поклонников и подтверждает свой статус одной из самых значимых игр последних десятилетий.