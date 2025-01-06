Экшену Bayonetta исполнилось 15 лет: PlatinumGames объявила, что собирается отметить это событие

В январе 2025 года культовой Bayonetta исполнилось 15 лет. Экшен от PlatinumGames, дебютировавший во всем мире в январе 2010 года, стал частью золотой эпохи PlayStation 3 и Xbox 360. В честь юбилея студия подготовила несколько инициатив и новостей для фанатов.
PlatinumGames в официальном блоге выразила благодарность игрокам и назвала Bayonetta частью своей ДНК. Студия пообещала, что в течение года будет делиться анонсами, но пока воздержалась от раскрытия подробностей.
Одним из первых сюрпризов стала эксклюзивная музыкальная шкатулка, играющая главный трек Mysterious Destiny. Выпущенная ограниченным тиражом, она доступна в онлайн-магазине Wayô Records за 268,40 евро.
Также каждый месяц в 2025 году PlatinumGames будет публиковать тематические обои для смартфонов с календарем или без.
Фанаты надеются на более значимые анонсы, возможно, новую часть серии, которая могла бы выйти вместе с презентацией Nintendo Switch 2. Напомним, что Bayonetta 2 и Bayonetta 3 являются эксклюзивами Nintendo.
Будущее серии обещает быть ярким, даже несмотря на уход Хидеки Камии, который помог реанимировать франшизу после заморозки SEGA. Bayonetta продолжает радовать поклонников и подтверждает свой статус одной из самых значимых игр последних десятилетий.
Шикарная игра. Жаль, остальные пришлось на Ютупе проходить, но они и послабже.
2 часть самая топ
Первые 2 части прошёл с удовольствием. Вторую играл на эмуляторе с геймпадом, чуть правая кисть не отвалилась, во всём виноваты очки стиля. 3 часть вообще не понравилась, графон типа стал лучше, но в то же время эмулируется игра гораздо хуже и ощущается какой-то даунгрейд по сюжету.
Надеюсь порадуют поклонников серии выходом портов на пк и плейстейшен. Одна из любимых франшиз.
Какие игры ты будешь в каменном веке с эбанитовым ножиком // Илья Иванов
порты второй и третьей частей на другие платформы? // Василий Колтун
кем значима и для кого? порт первой встретили очень прохладно.показав что за пределами нинки это вообще не значимый продукт.