Крупное обновление BeamNG.drive позволяет по-новому взглянуть на игру ©

Многие поклонники автомобильных симуляторов уже не представляют себе игру вне виртуальной реальности - именно поэтому поддержка очков виртуальной реальности становится все более распространенной в играх этого жанра. Очередным представителем, получившим такую возможность, стала игра BeamNG.drive.

В выпущенном вчера обновлении 0.30 появилась "экспериментальная" поддержка устройств виртуальной реальности. Это означает, что следует ожидать появления ошибок, а также значительной нагрузки на компьютер.

Тем не менее, "почти все" гарнитуры, представленные на рынке (т.е. любая модель, совместимая со стандартом OpenXR), уже поддерживаются, а игра предлагает такие возможности, как режим ходьбы или кабины автомобилей с интерактивными элементами, такими как ручки и переключатели. Более подробную информацию можно найти здесь.

Перейдем к тому, что интересует более широкий круг игроков, а именно к новому контенту и другим изменениям.

В игру добавлено новое транспортное средство - внедорожный UTV-вездеход Hirochi Aurata. Он выпускается в нескольких вариантах, в том числе и гоночном. Они представлены в видеоролике выше.

Карта Западного побережья США пополнилась ранее недоступными локациями - в частности, островом Спирлиф, на котором расположены маяк и нефтеперерабатывающий завод. На "материковой" части карты добавлены сталелитейный завод, доки и автосалон. Вы можете увидеть их в видеоролике ниже.

Добавлены два авто трейлера - открытый опрокидывающийся трейлер (с различными вариантами) и закрытый трейлер для перевозки грузов.

Появился ряд новых миссий на различных картах. Кроме того, появилась возможность возврата на маршрут во время их прохождения, а заезды и гонки на время, которые раньше запускались из меню, теперь также функционируют как миссии открытого мира.

Заложена основа будущего режима карьеры в виде обучающей программы, хотя пока это лишь ранняя, сырая версия.

Во всех локациях заработали топливные и зарядные станции для "электрокаров".

Изменена механика переключения механической коробки передач в реалистичном режиме. Отныне игра измеряет время удержания кнопки, отвечающей за это действие, чтобы определить, на какой скорости должно произойти переключение передач. Более того, для некоторых автомобилей слишком поспешное переключение может привести к поломке. Эти изменения являются прелюдией к дальнейшим модификациям игры.

Работу моддеров облегчит новый инструмент - редактор Blender JBeam Editor, который используется для создания деталей автомобилей, совместимых с передовой физикой игры (в частности, с системой повреждений).

Помимо этого, в игре много других, более мелких изменений. С полным списком, а также с демонстрационными изображениями вы можете ознакомиться здесь.

Как обычно бывает в случае с BeamNG.drive, вскоре после выхода обновления был выпущен дополнительный патч - хотфикс 0.30.1, который внес еще 25 исправлений. Среди них - различные транспортные средства, новые локации, появление режима карьеры и виртуальной реальности. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь