В GOG стартовала раздача атмосферного хоррора The Beast Inside

Хоррор-адвенчура, в которой криптоаналитику ЦРУ Адаму предстоит расследовать таинственное убийство 100-летней давности, ставящее под угрозу его собственную жизнь.

По сюжету, Адам со своей женой Эммой переезжает в тихий загородный дом, чтобы спокойно поработать над взломом военного шифра и изменить ход Холодной войны, но обнаруженный в подвале дневник внезапно запускает в настоящее кошмарные призраки прошлого.

Дневник из эпохи Гражанской войны написан от имени Николаса, но игрокам еще только предстоит узнать, кем был этот таинственный персонаж. В игре можно будет контролировать Адама и Николаса в различные временные периоды — настоящем и прошлом.

Каждый предмет в The Beast Inside полностью интерактивен, игра полна взаимодействия с окружением и головоломками, а профессия криптоаналитика ЦРУ предполагает взлом и и расшифровку кодов в поисках подсказок в тексте дневника.