В GOG стартовала раздача атмосферного хоррора The Beast Inside

GOG.com приготовила сюрприз для геймеров. Со вчерашнего дня, 31 января, вы можете бесплатно забрать хоррор The Beast Inside. Пользователям из России забрать игру можно нажав по ссылке, заранее войдя в учётную запись GOG. После нажатия вы увидите пустой экран, и игра появится в вашей библиотеке.
The Beast Inside - это игра, в которой игрок берет на себя роль двух героев, живущих в разных веках, но связанных темным наследием. Адам - криптоаналитик ЦРУ, который в 1979 году вместе с женой переезжает в сельскую местность, где находит таинственный дневник, написанный Николя, предположительно бывшим жителем этого же дома в XIX веке. Игра переносит игрока между двумя эпохами, постепенно раскрывая темную историю.
Игра доступна бесплатно только в течение ограниченного времени, до 3 февраля, так что поторопитесь.
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