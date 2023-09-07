Анонсирующий трейлер мистического шутера Beautiful Light с аномалиями и монстрами ©

Молодая команда студии Deep Worlds SA с опытной командой разработчиков представила свой дебютный проект Beautiful Light. Это уникальный тактический шутер от первого лица, который объединяет в себе множество глубоких механик и перестрелок в формате PvP. Дебютный кинематографичный трейлер Beautiful Light можно увидеть ниже.

Шутер отправляет игроков в постапокалиптический мир. Человечество находится на грани уничтожения из-за разрушительных аномалий и жутких монстров, которые охотятся днем и ночью. Единственный способ выжить здесь - стать одним из членов передового военного отряда и отправиться на поиск мистических артефактов вместе с другим полезным снаряжением.

В Beautiful Light, 6 отрядов по 3 агента должны проникнуть во враждебную среду, найти артефакт и эвакуироваться. Игра предлагает сражения как с другими игроками, которые могут быть также в форме вражеских агентов или появятся в виде чудовищной аномалии. Разработчики делают упор на погружение, атмосферу ужаса и тактический игровой процесс.

Скриншоты Beautiful Light:

У игры уже есть собственная страничка в Steam, где её можно добавить в список желаемого. Релиз Beautiful Light для ПК запланирован на 2024 год, а на консолях выпустят её позже.