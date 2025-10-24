Becoming a King уже здесь!

Пора взять судьбу целого королевства в свои руки!

Вот и настал тот момент, к которому мы все шли. После долгих месяцев работы, тестов, правок и тонких доработок — Becoming a King вышла в Steam. Теперь настал ваш черёд сделать первый шаг к трону 👑

ОНИ ЖДУТ ТЕБЯ. ЖДУТ СВОЕГО КОРОЛЯ

Becoming a King — это игра о том, как из ничего вырастает нечто великое: королевство, отношения, власть, любовь. Вы будете балансировать между обязанностями и чувствами, политикой и страстью. И именно от ваших решений зависит, каким станет правление — справедливым, жестоким или страстным.

Не забывайте: стать королём — это не только власть, но и выбор сердца. Вас ждут семь ярких и неповторимых героинь — союзницы, соперницы и вдохновительницы.

Одни помогут укрепить власть, другие — отвлекут от обязанностей.

С одними придётся строить доверие, других — покорять умением вести диалог или проявить силу.

У каждой свой путь к вашему сердцу — и свои тайны, которые могут изменить ход истории.

Целых 19 моментов, которые вы можете провести вместе — день, ночь, без разницы, если вы наедине!

Ключевые особенности, которые сделают вашу историю восхождения на трон незабываемой:

Тайм-менеджмент и баланс решений — 50 недель, чтобы стать достойным королём и партнёром, и только вы решаете, чему посвятить время: дипломатии, тренировкам, свиданиям или расследованию тайн прошлого.

— 50 недель, чтобы стать достойным королём и партнёром, и только вы решаете, чему посвятить время: дипломатии, тренировкам, свиданиям или расследованию тайн прошлого. Автобаттлер и мини-игры — дополнительные активности, помогающие прокачивать навыки и отношения с персонажами.

— дополнительные активности, помогающие прокачивать навыки и отношения с персонажами. Система характеристик — сила, харизма и интеллект открывают уникальные ветви диалогов и событий.

— сила, харизма и интеллект открывают уникальные ветви диалогов и событий. Анимации и визуал — живые сцены, переходы и проработанные эмоции персонажей.

Вместе с релизом выходит Emperor’s Edition — набор для тех, кто хочет погрузиться в мир Becoming a King ещё глубже: оригинальный саундтрек, коллекция обоев, набор анимаций и артбук с иллюстрациями и закулисными материалами — всё, чтобы почувствовать себя настоящим королём

Построй своё королевство, завоюй сердца красавиц и докажи, что способен управлять судьбой — своей и всего королевства.