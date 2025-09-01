Вышла полная русская озвучка для The Beginner's Guide

Команда энтузиастов IGROVIK TEAM VOICE выпустила долгожданный проект — полную русскую озвучку для философской нарративной игры The Beginner's Guide от Дейви Редена. Работа над локализацией велась несколько месяцев, и теперь у русскоязычных игроков есть возможность по-новому погрузиться в её глубокий и хрупкий мир.

Актёрский состав старался максимально точно передать все эмоции и атмосферу оригинала, чтобы ничто не мешало вашему погружению.

Пример озвучки

С тем, как звучит локализация, можно ознакомиться в этом коротком видео:

Состав актёров

Лидия Забелина

Александр Чернявский

Релиз представляет собой патч для версии игры из Steam.

Играйте, делитесь своими впечатлениями в комментариях! Для авторов это очень важный и душевный проект.