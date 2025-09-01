ЧАТ ИГРЫ
The Beginner's Guide 01.10.2015
Адвенчура, Инди, От первого лица, Юмор
7.1 223 оценки

Вышла полная русская озвучка для The Beginner's Guide

CrowbarBox CrowbarBox

Команда энтузиастов IGROVIK TEAM VOICE выпустила долгожданный проект — полную русскую озвучку для философской нарративной игры The Beginner's Guide от Дейви Редена. Работа над локализацией велась несколько месяцев, и теперь у русскоязычных игроков есть возможность по-новому погрузиться в её глубокий и хрупкий мир.

The Beginner's Guide "Русская озвучка"

Актёрский состав старался максимально точно передать все эмоции и атмосферу оригинала, чтобы ничто не мешало вашему погружению.

Пример озвучки
С тем, как звучит локализация, можно ознакомиться в этом коротком видео:

Состав актёров

  • Лидия Забелина
  • Александр Чернявский

Релиз представляет собой патч для версии игры из Steam.

Играйте, делитесь своими впечатлениями в комментариях! Для авторов это очень важный и душевный проект.

