Funbox Media выпустит коробочную розничную версию Beholder 3 ©

Международный издатель Funbox Media приглашает вас в антиутопический мир ближайшего будущего, полный приключений и интриг, в игре Beholder 3, которая выйдет этим летом в коробочной розничной версии для консолей Nintendo Switch и PlayStation 4 и 5.

Когда высокопоставленный офицер службы безопасности спасает вас из тюрьмы, вы оказываетесь пешкой в ее махинациях. Теперь вы должны устранить всех, кто стоит на пути ее тайных планов, и попытаться вернуть себе жизнь, работая на двух работах. Ни один арендатор, сотрудник или начальник не застрахован от вашего шпионажа.

Добро пожаловать в Величайший Союз! Тоталитарное государство, которое контролирует все и всех с помощью репрессивных законов, тотальной слежки и запугивания. Вы Фрэнк Шварц, муж и отец, потерявший свою теплую офисную работу в Министерстве после того, как кто-то его подставил. Единственным способом избежать тюремного заключения было заключить сделку с высокопоставленным офицером службы безопасности. Теперь правительственный шпион, работающий под прикрытием в качестве домовладельца, должен врываться в квартиры жильцов, обыскивать их на наличие контрабанды и устранять из поля зрения всех, кого хочет ваш босс.

В то же время вам придется шпионить и плести интриги против коллег и начальства в Министерстве, чтобы вернуться наверх по карьерной лестнице. Разные фракции тайно борются за власть над министерством и страной — натравливайте их друг против друга в свою пользу.